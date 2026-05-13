Наступила решающая фаза: произошел ли перелом в войне в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в войне России против Украины появляются признаки переломного момента. По его словам, украинская армия демонстрирует все более эффективные результаты на фронте и в ударах по российской военной инфраструктуре.

Борис Писториус совершил визит в Запорожскую и Днепропетровскую области, где посетил украинские командные пункты и ознакомился с работой беспилотных систем, используемых для разведки и ударов по российским целям. После этого немецкий министр заявил, что Украина прогрессирует, в то время как Россия накапливает проблемы.

"Я считаю, что у украинцев действительно есть преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя. Украинцы достигают значительного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и дают результат", — сказал Писториус.

По его словам, украинские силы значительно усовершенствовали технологические возможности, особенно в сфере применения дронов. Писториус отметил, что этот опыт может быть полезен и Бундесверу в рамках стратегического партнерства между Киевом и Берлином.

"Сегодня многие говорят о решающей фазе войны — возможно, в пользу Украины", — добавил Писториус.

