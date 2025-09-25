logo_ukra

Населені пункти залишилися без світла: які дві області атакувала РФ
Населені пункти залишилися без світла: які дві області атакувала РФ

РФ атакувала Вінницьку та Кіровоградську області

25 вересня 2025, 07:50
Російські окупаційні війська в ніч проти 25 вересня масовано атакували Вінницьку та Кіровоградську області, внаслідок чого значні пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури регіонів.

Населені пункти залишилися без світла: які дві області атакувала РФ

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Перший заступник начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна зазначила, що через ворожі удари було знеструмлено частину Вінниці та зупинено рух поїздів. Станом на сьогодні електроенергію та рух поїздів відновлено.

"Звернень про пошкодження житлових будинків не надходило і, на щастя, постраждалих серед людей немає", — додала Заболотна.

Чиновниця зазначила, що станом на ранок пожежу було ліквідовано. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Водночас, керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що цієї ночі росіяни цілилися по об'єкту інфраструктури регіону.

"Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключено 3 населені пункти", — наголосив він.

За словами чиновника, обійшлося без постраждалих, усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 21 вересня у кількох регіонах України знову було чути вибухи внаслідок російської атаки. Повідомлення про повітряну тривогу та роботу ППО надходили із Сумської та Одеської областей.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія продовжує обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури України. У Верховній Раді розповіли, які об'єкти щодо захищені та що буде взимку. За словами народного депутата України Олексія Кучеренка, захиститись від ракетних ударів практично неможливо.




