Населені пункти залишилися без світла: які дві області атакувала РФ

Російські окупаційні війська в ніч проти 25 вересня масовано атакували Вінницьку та Кіровоградську області, внаслідок чого значні пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури регіонів.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Перший заступник начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна зазначила, що через ворожі удари було знеструмлено частину Вінниці та зупинено рух поїздів. Станом на сьогодні електроенергію та рух поїздів відновлено.

"Звернень про пошкодження житлових будинків не надходило і, на щастя, постраждалих серед людей немає", — додала Заболотна.

Чиновниця зазначила, що станом на ранок пожежу було ліквідовано. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Водночас, керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що цієї ночі росіяни цілилися по об'єкту інфраструктури регіону.

"Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключено 3 населені пункти", — наголосив він.

За словами чиновника, обійшлося без постраждалих, усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

