Населенные пункты остались без света: какие две области атаковала РФ

Российские оккупационные войска в ночь на 25 сентября массированно атаковали Винницкую и Кировоградскую области, в результате чего значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры регионов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная отметила, что из-за вражеских ударов была обесточена часть Винницы и остановлено движение поездов. По состоянию на сейчас электроэнергию и движение поездов восстановлено.

"Обращений о повреждении жилых домов не поступало и, к счастью, пострадавших среди людей нет", — добавила Заболотная.

Чиновница отметила, что по состоянию на утро пожар был ликвидирован. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.

В то же время руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что этой ночью россияне целились по объекту инфраструктуры региона.

"Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов. От электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта", — подчеркнул он.

По словам чиновника, обошлось без пострадавших, все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

