Населенные пункты остались без света: какие две области атаковала РФ

Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска в ночь на 25 сентября массированно атаковали Винницкую и Кировоградскую области, в результате чего значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры регионов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная отметила, что из-за вражеских ударов была обесточена часть Винницы и остановлено движение поездов. По состоянию на сейчас электроэнергию и движение поездов восстановлено.
Чиновница отметила, что по состоянию на утро пожар был ликвидирован. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.
В то же время руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что этой ночью россияне целились по объекту инфраструктуры региона.
По словам чиновника, обошлось без пострадавших, все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.
