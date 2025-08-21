Защититься от ракетных ударов практически невозможно: что ждет украинцев зимой

Россия продолжает обстреливать объекты критической инфраструктуры Украины. В Верховной Раде рассказали, какие объекты относительно защищены и что будет зимой.

Обстрел. Иллюстративное фото

По словам народного депутата Украины Алексея Кучеренко, защититься от ракетных ударов практически невозможно. Политик отметил, что Украина может более или менее эффективно защищать только энергетические объекты от дронов, обломков и взрывной волны. Обстрел газовой инфраструктуры нардеп называет еще и дипломатическим ударом.

"В настоящее время враг бьет по газовой инфраструктуре на юге, в частности — по коннектору для потенциального азербайджанского газа, законтрактованного "Нафтогазом". Это — дипломатический удар, ведь газ идет через турецкий коридор, открывающий для Азербайджана выход на европейский рынок без России", — пояснил политик.

С одной стороны, по его словам, разрушения не критичны. Кроме того, он видит в таких ударах сигнал — "Азербайджан становится стратегическим партнером, и его позиция все больше отходит от российской".

По нефтепереработке, по словам Кучеренко, продолжается "дуэль": "мы бьем по их инфраструктуре, они отвечают по нашей". Политик объяснил, что это создает проблемы с ремонтом оборудования, но крушения нет, ведь рынок горючего диверсифицирован.

"Несмотря на риски роста цен на топливо, энергосистема работает стабильно, ресурсов достаточно. Лето прошли без отключений, и есть все основания пройти зиму без катастроф", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что перед предстоящим отопительным сезоном Украина закупает необходимые объемы газа. Однако, как ранее отмечалось в парламенте, газ может стать одним из главных рисков зимой.



