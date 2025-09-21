Взрывы в Украине: Россия снова атаковала ночью

В ночь на 21 сентября в нескольких регионах Украины снова были слышны взрывы в результате российской атаки. Сообщения о воздушной тревоге и работе ПВО поступали из Сумской и Одесской областей.

Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

Взрывы в Сумах

Около 2:12 в Сумах прозвучала серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, над городом в это время находились два ударных беспилотника, а еще два были к северу от областного центра. Местные власти уточняют информацию о последствиях атаки.

Взрывы в Одессе

Около пяти утра взрыв был зафиксирован и в Одессе. Накануне наблюдалась активность российского разведывательного дрона, который двигался в направлении Одесса, Черноморск, Малая Долинская.

Предыдущие атаки

Ночь на 21 сентября стала менее интенсивной по сравнению с днем раньше. 20 сентября Россия нанесла комбинированный массированный удар, применив дроны-камикадзе и ракеты разного базирования. В общей сложности украинское командование зафиксировало 619 средств воздушного нападения.

Под обстрелами оказались Днепр, Николаевская, Черниговская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Одесская, Сумская и Харьковская области.

В Полтавской области было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Миргородском и Полтавском районах, обошлось без пострадавших. В Чернигове два дрона упали в черте города, повредив транспортную инфраструктуру. В Днепре ночная атака 20 сентября повлекла за собой пожары. Погиб один человек, еще около 30 человек получили ранения.

