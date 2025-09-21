Вибухи в Україні: Росія знову атакувала вночі

У ніч проти 21 вересня в кількох регіонах України знову було чути вибухи внаслідок російської атаки. Повідомлення про повітряну тривогу та роботу ППО надходили із Сумської та Одеської областей.

Росія атакувала Україну. Фото з відкритих джерел

Вибухи в Сумах

Близько 2:12 ночі в Сумах пролунала серія вибухів. За даними моніторингових каналів, над містом у цей час перебували два ударні безпілотники, а ще два знаходилися на північ від обласного центру. Місцева влада уточнює інформацію про наслідки атаки.

Вибухи в Одесі

Близько п’ятої ранку вибух було зафіксовано й в Одесі. Напередодні спостерігалася активність російського розвідувального дрона, який рухався у напрямку Одеса, Чорноморськ, Мала Долинська.

Попередні атаки

Ніч на 21 вересня стала менш інтенсивною порівняно з днем раніше. 20 вересня Росія здійснила комбінований масований удар, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різного базування. Загалом українське командування зафіксувало 619 засобів повітряного нападу.

Під обстрілами опинилися Дніпро, Миколаївська, Чернігівська, Запорізька, Полтавська, Київська, Одеська, Сумська та Харківська області.

У Полтавській області було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі у Миргородському та Полтавському районах, обійшлося без постраждалих. У Чернігові два дрони впали у межах міста, пошкодивши транспортну інфраструктуру. У Дніпрі нічна атака 20 вересня спричинила пожежі. Загинув один чоловік, ще близько 30 людей отримали поранення.

