У місті Ніжин, що на Чернігівщині, російські дрони-камікадзе вдарили по підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Трагічно, що атака відбулася саме в День рятувальника — 17 вересня.

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, підсумовуючи добу обстрілів у регіоні.

За його словами, ворог цинічно завдав удару безпілотниками типу "Шахед" та "Герань" по рятувальниках. Один 45-річний працівник ДСНС загинув на місці від отриманих поранень. Ще двоє його колег — 36 і 31 років — були госпіталізовані. Один із них зараз перебуває у шпиталі в Києві, інший — у місцевому травматологічному відділенні.

Усього за останню добу російські війська здійснили 22 атаки по території Чернігівської області. Зафіксовано 48 вибухів у 14 населених пунктах.

Це вже не перший випадок цілеспрямованого терору проти рятувальників. Ворог системно обстрілює ДСНСників під час виконання ними завдань, іноді повторно — коли ті вже працюють на місці попереднього удару. У червні подібні атаки призвели до загибелі трьох рятувальників у Києві, постраждалі були також на Тернопільщині.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп наразі перебуває у стані невизначеності щодо того, на чиєму боці він фактично стоїть у конфлікті. Водночас він прагне бути миротворцем і виступає проти загострення світової кризи. Однак розвиток подій свідчить, що якщо агресору не завдати серйозних втрат, він продовжуватиме свої дії. Таку думку в інтерв’ю Главреду висловив авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач Конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.



