Оккупанты совершили жесткую атаку по спасателям: известно о погибшем.
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты совершили жесткую атаку по спасателям: известно о погибшем.

В день профессионального праздника враг атаковал спасателей дронами.

18 сентября 2025, 13:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

В городе Нежин на Черниговщине российские дроны-камикадзе ударили по подразделению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагично, что атака произошла именно в День спасателя – 17 сентября.

Оккупанты совершили жесткую атаку по спасателям: известно о погибшем.

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, подытоживая сутки обстрелов в регионе.

По его словам, враг цинично нанес удар беспилотниками типа "Шахед" и "Герань" по спасателям. Один 45-летний работник ГСЧС погиб на месте от полученных ранений. Еще двое его коллег – 36 и 31 лет – были госпитализированы. Один из них находится в госпитале в Киеве, другой — в местном травматологическом отделении.

Всего за последние сутки российские войска совершили 22 атаки по территории Черниговской области. Зафиксировано 48 взрывов в 14 населенных пунктах.

Это уже не первый случай целенаправленного террора против спасателей. Враг системно обстреливает ГСЧСников при выполнении ими задач, иногда повторно — когда те уже работают на месте предварительного удара. В июне подобные атаки привели к гибели трех спасателей в Киеве, пострадавшие были также в Тернопольской области.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп находится в состоянии неопределенности относительно того, на чьей стороне он фактически находится в конфликте. В то же время, он стремится быть миротворцем и выступает против обострения мирового кризиса. Однако развитие событий свидетельствует, что если агрессору не нанести серьезные потери, он будет продолжать свои действия. Такое мнение в интервью Главреду высказал авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель Конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.




