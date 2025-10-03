logo_ukra

Нардепи вже не приховують правди: прогноз для українців невтішний
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи вже не приховують правди: прогноз для українців невтішний

Народна депутатка Юлія Гришина розповіла, до чого потрібно готуватися українцям

3 жовтня 2025, 17:19
Росія, як і прогнозували експерти, посилила обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Блекаути виникли у декількох населених пунктах Чернігівської області. Понад три години без світла перебувала і Чорнобильська АЕС. Перебої зі світлом будуть — і про це вже відверто попереджають народні депутати. 

Нардепи вже не приховують правди: прогноз для українців невтішний

Верховна Рада України.

Народна депутатка України Юлія Гришина ефірі День.LIVE заявила, що перебої в електропостачанні будуть і до них потрібно готуватися. За її словами, потрібні генератори і місцева влада місцева влада повинна шукати кошти.

Також нардепка пояснила, що парламентарі перевозять партії цих генераторів і для лікарень, і для шкіл.

“Тобто кожен на своєму місці повинен працювати над тим, щоб генератори були, щоб готуватися до цих обстрілів. Тому що, на жаль, це буде і ми повинні бути до цього готовими”, — підкреслила вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що посилення обстрілів перед опалювальним сезоном та взимку прогнозував генеральний директор “Нафтогазу” Сергій Корецький. За його словами, російські удари по енергетичних об’єктах України почали посилюватися в лютому. Ворожі атаки протягом двох місяців знищили близько 42% добового видобутку газу. Потім, протягом червня та липня, за його словами, Росія повністю знищила атаками нафтопереробку.

При цьому у Раді не прогнозували що катастрофи не буде, однак можуть виникнути певні проблеми. За словами народного депутата України Олексія Кучеренка, можуть бути проблеми певного локального масштабу. Він пояснив, що ситуація з електропостачанням залежатимме від газової ситуації, від рівня наповнення сховищ (достатній чи недостатній), від ударів безумовно, від готовності до опалювального сезону.



Джерело: https://t.me/novynylive/169416
