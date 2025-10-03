logo

Нардепы уже не скрывают правды: прогноз для украинцев неутешителен
НОВОСТИ

Нардепы уже не скрывают правды: прогноз для украинцев неутешителен

Народная депутат Юлия Гришина рассказала, к чему нужно готовиться украинцам

3 октября 2025, 17:19
Россия, как и прогнозировали эксперты, усугубила обстрелы объектов энергетической инфраструктуры. Блэкауты возникли в нескольких населённых пунктах Черниговской области. Более трех часов без света находилась и Чернобыльская АЭС. Перебои со светом будут – и об этом уже откровенно предупреждают народные депутаты.

Нардепы уже не скрывают правды: прогноз для украинцев неутешителен

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Юлия Гришина в эфире День.LIVE заявила, что перебои в электроснабжении будут и к ним нужно готовиться. По ее словам, нужные генераторы и местные власти местные власти должны искать средства.

Также нардепка объяснила, что парламентарии перевозят партии этих генераторов и для больниц, и для школ.

"То есть каждый на своем месте должен работать над тем, чтобы генераторы были, чтобы готовиться к этим обстрелам. Потому что, к сожалению, это будет, и мы должны быть к этому готовы", — подчеркнула она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что усиление обстрелов перед отопительным сезоном и зимой прогнозировал генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий. По его словам, российские удары по энергетическим объектам Украины начали усиливаться в феврале. Вражеские атаки в течение двух месяцев уничтожили около 42% суточной добычи газа. Затем в течение июня и июля, по его словам, Россия полностью уничтожила атаками нефтепереработку.

При этом в Раде не прогнозировали, что катастрофы не будет, однако могут возникнуть определенные проблемы. По словам народного депутата Украины Алексея Кучеренко, могут возникнуть проблемы определенного локального масштаба. Он пояснил, что ситуация с электроснабжением будет зависеть от газовой ситуации, от уровня наполнения хранилищ (достаточный или недостаточный), от ударов безусловно, от готовности к отопительному сезону.



