Нардепи шоковані: це завершиться великою трагедією

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Кречмаровская Наталия
Напередодні у Львові виник конфлікт між цивільними та військовослужбовцями ТЦК, який переріс у масштабне протистояння.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко переконаний, що до таких подій йшло вже давно І далі, за його словами, буде тільки гірше, якщо терміново не змінити ситуацію.
Він нагадав про масштабний протест цивільних, зазначив, що правоохоронці стояли осторонь та навіть не підходили до людей. Нібито конфлікт виник через затримання 20-річного. Хоча, як зазначив політик, відомі випадки, коли військовослужбовці ТЦК самі змінюють людині статус тощо.
Прокоментував нардеп і реакцію керівника Офісу президента Кирила Буданова на ситуацію. Зазначив, що не можна не погодитись з тим, що своїх військовослужбовців треба підтримувати.
Парламентар нагадав, що у січні Зеленський доручив вирішити проблему з бусифікацією, до того ж Буданов також проводив нараду щодо мобілізації, зазначив Гончаренко. Однак рішення проблем так і не знайшли. За словами політика, якби тоді пішли на реальні кроки вирішення, то на липень в Україні була б абсолютно інша система. Однак нічого не змінили і ситуація тільки погіршилась.
Народний депутат наголосив на необхідності кардинальних змін — розпуск ТЦК, створення цивільних центрів рекрутингу, введення реальної мотивації для військових, введення термінів служби.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто має шукати ухилянтів.