Нардепи шоковані: це завершиться великою трагедією

Напередодні у Львові виник конфлікт між цивільними та військовослужбовцями ТЦК, який переріс у масштабне протистояння.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко переконаний, що до таких подій йшло вже давно І далі, за його словами, буде тільки гірше, якщо терміново не змінити ситуацію.

Він нагадав про масштабний протест цивільних, зазначив, що правоохоронці стояли осторонь та навіть не підходили до людей. Нібито конфлікт виник через затримання 20-річного. Хоча, як зазначив політик, відомі випадки, коли військовослужбовці ТЦК самі змінюють людині статус тощо.

“На виході ми маємо масові заворушення, бійку між цивільними і військовослужбовцями ТЦК. Та ненависть, яку ці люди проявляли до них, теж, думаю, нікого вже не дивує… Безкарність ТЦК веде до того, що ми побачили”, — зазначив політик.

Прокоментував нардеп і реакцію керівника Офісу президента Кирила Буданова на ситуацію. Зазначив, що не можна не погодитись з тим, що своїх військовослужбовців треба підтримувати.

“З усією повагою до Буданова і до його коментаря. Але очевидно, що для людей і для мене теж є велика різниця між військовослужбовцями, які боронять Україну і військовослужбовцями ТЦК. Багато хто з них, попри всі розмови, ніколи в бойових діях участі не приймали, як ми це бачимо на наших засіданнях ТСК ВРУ. Кого не спитаєш з очільників ТЦК — вони УБД під час АТО, відрядження в АТО на 2-3 місяці — ніякої участі в бойових діях”, — зауважив політик.

Парламентар нагадав, що у січні Зеленський доручив вирішити проблему з бусифікацією, до того ж Буданов також проводив нараду щодо мобілізації, зазначив Гончаренко. Однак рішення проблем так і не знайшли. За словами політика, якби тоді пішли на реальні кроки вирішення, то на липень в Україні була б абсолютно інша система. Однак нічого не змінили і ситуація тільки погіршилась.

Народний депутат наголосив на необхідності кардинальних змін — розпуск ТЦК, створення цивільних центрів рекрутингу, введення реальної мотивації для військових, введення термінів служби.

“Прогноз наступний — такого буде тільки більше і рано чи пізно це завершиться великою трагедією. Тому треба реагувати. Звісно треба було реагувати два роки тому, але краще пізно, ніж ніколи”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто має шукати ухилянтів.



