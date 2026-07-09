Нардепы шокированы: это завершится великой трагедией

Накануне во Львове возник конфликт между гражданскими и военнослужащими ТЦК, переросшим в масштабное противостояние.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что к таким событиям шло уже давно. И дальше, по его словам, будет только хуже, если срочно не изменить ситуацию.

Он напомнил о масштабном протесте гражданских, отметил, что правоохранители стояли в стороне и даже не подходили к людям. Якобы конфликт возник из-за задержания 20-летнего. Хотя, как отметил политик, известны случаи, когда военнослужащие ТЦК сами изменяют человеку статус.

"На выходе мы имеем массовые беспорядки, потасовку между гражданскими и военнослужащими ТЦК. Та ненависть, которую эти люди проявляли к ним, тоже, думаю, никого уже не удивляет... Безнаказанность ТЦК ведет к тому, что мы увидели", — отметил политик.

Прокомментировал нардеп и реакцию руководителя Офиса президента Кирилла Буданова на ситуацию. Заметил, что нельзя не согласиться с тем, что своих военнослужащих нужно поддерживать.

"Со всем уважением к Буданову и к его комментарию. Но очевидно, что для людей и для меня тоже есть большая разница между военнослужащими, защищающими Украину и военнослужащими ТЦК. Многие из них, вопреки всем разговорам, никогда в боевых действиях участия не принимали, как мы это видим на наших заседаниях ВСК ВРУ. Кого не спросишь с руководителей ТЦК — они УБД во время АТО, командировки в АТО на 2-3 месяца — никакого участия в боевых действиях”, — отметил политик.

Парламентарий напомнил, что в январе Зеленский поручил решить проблему с бусификацией, к тому же Буданов также проводил совещание по мобилизации, отметил Гончаренко. Однако решения проблем так и не нашли. По словам политика, если бы тогда пошли на реальные шаги решения, на июль в Украине была бы совершенно другая система. Однако ничего не изменили и ситуация только усугубилась.

Народный депутат отметил необходимость кардинальных изменений – роспуск ТЦК, создание гражданских центров рекрутинга, введение реальной мотивации для военных, введение сроков службы.

"Прогноз следующий — такого будет только больше и рано или поздно это завершится великой трагедией. Поэтому надо реагировать. Конечно, нужно было реагировать два года назад, но лучше поздно, чем никогда", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто должен искать уклоняющихся.



