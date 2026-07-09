Нардепы шокированы: это завершится великой трагедией

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Кречмаровская Наталия
Накануне во Львове возник конфликт между гражданскими и военнослужащими ТЦК, переросшим в масштабное противостояние.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что к таким событиям шло уже давно. И дальше, по его словам, будет только хуже, если срочно не изменить ситуацию.
Он напомнил о масштабном протесте гражданских, отметил, что правоохранители стояли в стороне и даже не подходили к людям. Якобы конфликт возник из-за задержания 20-летнего. Хотя, как отметил политик, известны случаи, когда военнослужащие ТЦК сами изменяют человеку статус.
Прокомментировал нардеп и реакцию руководителя Офиса президента Кирилла Буданова на ситуацию. Заметил, что нельзя не согласиться с тем, что своих военнослужащих нужно поддерживать.
Парламентарий напомнил, что в январе Зеленский поручил решить проблему с бусификацией, к тому же Буданов также проводил совещание по мобилизации, отметил Гончаренко. Однако решения проблем так и не нашли. По словам политика, если бы тогда пошли на реальные шаги решения, на июль в Украине была бы совершенно другая система. Однако ничего не изменили и ситуация только усугубилась.
Народный депутат отметил необходимость кардинальных изменений – роспуск ТЦК, создание гражданских центров рекрутинга, введение реальной мотивации для военных, введение сроков службы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто должен искать уклоняющихся.