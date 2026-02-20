logo_ukra

Нардепи не приховують обурення: у Раді вимагають від Зеленського негайних рішень
Нардепи не приховують обурення: у Раді вимагають від Зеленського негайних рішень

Народний депутат Мазурашу звернувся до Зеленського через дії ТЦК

20 лютого 2026, 13:58
В мережі інтернет ширяться відео силової мобілізації, яку називають “бусифікацією”. У Верховній Раді неодноразово наголошували на необхідності припинити “затягування в бусики військовозобов'язаних”. Зазначають, що це, з одного боку, витрата ресурсів, а з іншого масштабна корупційна схема.

Нардепи не приховують обурення: у Раді вимагають від Зеленського негайних рішень

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський також визнав проблеми з мобілізацією, яка на вулицях населених пунктів перейшла в силову та доручив її вирішити. 

Народний депутат Георгій Мазурашу звернувся безпосередньо до очільника України з проханням все ж таки розв'язати проблему. Політик показав ганебні кадри з 203 округу в Чернівецькій області. 

“Як базовий виборець Володимира Олександровича, як нардеп з команди Президента “Слуга Народу”, звертаюсь до нашого лідера, до керівника держави, і дуже прошу почути!”, — звернувся політик. 

Народний депутат наголошує, що потрібно негайно припинити ганебну “бусифікацію”, яка є основою “масштабного схематозу, припиненню шкідництво, людоловства, знущання одних українців над іншими українцями”, припинити ставлення до громадян, як до рабів, — і в Армії, і в тилу. 

Політик переконаний, що потрібно перейти до комплектування Сил оборони виключно на добровільних мотиваційних засадах.

“Лише це дозволить реально мобілізувати всі наші зусилля громадян України і досягнути максимально можливої спроможності чинити опір агресорам! Будь ласка, почуйте!”, — звернувся нардеп до очільника України. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Державному бюро розслідувань заявили про викриття протиправних дій в ТЦК. 




Джерело: https://t.me/nardepSN/2928
