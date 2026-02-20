Нардепи не приховують обурення: у Раді вимагають від Зеленського негайних рішень

Рубрики
В мережі інтернет ширяться відео силової мобілізації, яку називають “бусифікацією”. У Верховній Раді неодноразово наголошували на необхідності припинити “затягування в бусики військовозобов'язаних”. Зазначають, що це, з одного боку, витрата ресурсів, а з іншого масштабна корупційна схема.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський також визнав проблеми з мобілізацією, яка на вулицях населених пунктів перейшла в силову та доручив її вирішити.
Народний депутат Георгій Мазурашу звернувся безпосередньо до очільника України з проханням все ж таки розв'язати проблему. Політик показав ганебні кадри з 203 округу в Чернівецькій області.
Народний депутат наголошує, що потрібно негайно припинити ганебну “бусифікацію”, яка є основою “масштабного схематозу, припиненню шкідництво, людоловства, знущання одних українців над іншими українцями”, припинити ставлення до громадян, як до рабів, — і в Армії, і в тилу.
Політик переконаний, що потрібно перейти до комплектування Сил оборони виключно на добровільних мотиваційних засадах.
