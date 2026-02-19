Нардепи проти ТЦК: тіньові потоки в системі терцентрів жахають, а влада "викидає" гроші

В Україні гостро критикують так звану “бусифікацію” — в Раді переконані, що ТЦК працюють “для галочки у звітах замість реального підсилення армії". Витрачається ресурс, який не допомагає армії.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що сьогодні ТЦК працюють не на результат, а на статистику. Головне для терцентрів, за його словами, — “закрити план” по мобілізації, а не дати фронту підготовленого, мотивованого і потрібного бійця.

Політик зазначив, що нардепи давно пропонували комплексні рішення: законопроєкти про ротації та демобілізацію, а також реальні механізми мотивації для добровольців – зокрема, виплату 1 млн грн при підписанні першого контракту. Однак у відповідь чули, що “на це немає грошей”.

"Але водночас усі знають про тіньові потоки в системі ТЦК. Ще два роки тому від самих представників влади звучали цифри у 2 млрд євро. Не секрет і те, що в Києві “білий квиток” коштує 40-50 тисяч доларів. Поки ці гроші працюють на корупцію, держава економить на тих, хто готовий іти служити чесно і добровільно!”, — наголосив народний депутат.

За його словами, саме тому в Україні замість системного рекрутингу та мотивації процвітає “бусифікація”.

“Схопили людину на вулиці, відзвітували, поставили галочку. А за цим — марнотратство ресурсів: навчання, форма, бронежилети, каски, харчування, пальне, боєприпаси, логістика. Багато “бусифікованих” людей виявляється непридатними, хтось не доходить до бойових підрозділів, інші одразу після прибуття в частини йдуть у СЗЧ”, — підкреслив політик.

Народний депутат також нагадав, що статистику щодо самовільного залишення частин держава вже засекретила. Але навіть за останніми офіційними даними, за його словами, йшлося про сотні тисяч справ.

“А запустила цей маховик сама влада, коли декілька разів поспіль фактично давала “індульгенцію” тим, хто йде у СЗЧ! Люди побачили, що можна піти, відпочити, повернутися і за це нічого не буде. У підсумку — гроші викинуті, корупція процвітає, фронт не посилений, а довіра до держави — ще менша!”, — підсумував політик.

