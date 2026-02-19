Нардепи проти ТЦК: тіньові потоки в системі терцентрів жахають, а влада "викидає" гроші

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні гостро критикують так звану “бусифікацію” — в Раді переконані, що ТЦК працюють “для галочки у звітах замість реального підсилення армії". Витрачається ресурс, який не допомагає армії.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що сьогодні ТЦК працюють не на результат, а на статистику. Головне для терцентрів, за його словами, — “закрити план” по мобілізації, а не дати фронту підготовленого, мотивованого і потрібного бійця.
Політик зазначив, що нардепи давно пропонували комплексні рішення: законопроєкти про ротації та демобілізацію, а також реальні механізми мотивації для добровольців – зокрема, виплату 1 млн грн при підписанні першого контракту. Однак у відповідь чули, що “на це немає грошей”.
За його словами, саме тому в Україні замість системного рекрутингу та мотивації процвітає “бусифікація”.
Народний депутат також нагадав, що статистику щодо самовільного залишення частин держава вже засекретила. Але навіть за останніми офіційними даними, за його словами, йшлося про сотні тисяч справ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відбувається у терцентрах.