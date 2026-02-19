Нардепы против ТЦК: теневые потоки в системе терцентров ужасают, а власти "выбрасывают" деньги

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине остро критикуют так называемую "бусификацию" — в Раде убеждены, что ТЦК работают "для галочки в отчетах вместо реального усиления армии". Расходуется ресурс, который не помогает армии.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что сегодня ТЦК работают не на результат, а на статистику. Главное для терцентров, по его словам, – "закрыть план" по мобилизации, а не дать фронту подготовленного, мотивированного и нужного бойца.
Политик отметил, что нардепы давно предлагали комплексные решения: законопроекты о ротациях и демобилизации, а также реальные механизмы мотивации для добровольцев – в частности выплату 1 млн грн при подписании первого контракта. Однако в ответ слышали, что "на это нет денег".
По его словам, именно поэтому в Украине вместо системного рекрутинга и мотивации процветает "бусификация".
Народный депутат также напомнил, что статистику по самовольному оставлению частей государство уже засекретило. Но даже по последним официальным данным, по его словам, речь шла о сотнях тысяч дел.
