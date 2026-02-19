Нардепы против ТЦК: теневые потоки в системе терцентров ужасают, а власти "выбрасывают" деньги

В Украине остро критикуют так называемую "бусификацию" — в Раде убеждены, что ТЦК работают "для галочки в отчетах вместо реального усиления армии". Расходуется ресурс, который не помогает армии.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что сегодня ТЦК работают не на результат, а на статистику. Главное для терцентров, по его словам, – "закрыть план" по мобилизации, а не дать фронту подготовленного, мотивированного и нужного бойца.

Политик отметил, что нардепы давно предлагали комплексные решения: законопроекты о ротациях и демобилизации, а также реальные механизмы мотивации для добровольцев – в частности выплату 1 млн грн при подписании первого контракта. Однако в ответ слышали, что "на это нет денег".

"Но в то же время все знают о теневых потоках в системе ТЦК. Еще два года назад от самих представителей власти звучали цифры в 2 млрд евро. Не секрет и то, что в Киеве "белый билет" стоит 40-50 тысяч долларов. Пока эти деньги работают на коррупцию, государство экономит на тех, кто готов идти служить честно и добровольно!", — отметил народный депутат.

По его словам, именно поэтому в Украине вместо системного рекрутинга и мотивации процветает "бусификация".

"Схватили человека на улице, отчитались, поставили галочку. А за этим — расточительность ресурсов: обучение, форма, бронежилеты, каски, питание, горючее, боеприпасы, логистика. Многие "бусифицированные" люди оказываются непригодными, кто-то не доходит до боевых подразделений, другие сразу по прибытии в части идут в СЗЧ", — подчеркнул политик.

Народный депутат также напомнил, что статистику по самовольному оставлению частей государство уже засекретило. Но даже по последним официальным данным, по его словам, речь шла о сотнях тысяч дел.

"А запустила этот маховик сама власть, когда несколько раз подряд фактически давала "индульгенцию" тем, кто идет в СЗЧ! Люди увидели, что можно уйти, отдохнуть, вернуться и за это ничего не будет. В итоге — деньги выброшены, коррупция процветает, фронт не усилен, а доверие к государству — еще меньше!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит в терцентрах.



