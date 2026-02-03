Знущання з мобілізованих в ТЦК вже не ІПСО: що відбувається у терцентрах

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Скандали з діями працівників ТЦК виникають в Україні нерідко. Часто відео силової мобілізації чи інші протиправні дії пояснювали ворожими вкидами. Однак у Державному бюро розслідувань виявили протиправні дії в ТЦК.
Військові. Ілюстративне фото
У ДБР зазначили, що було повідомлено про підозру офіцеру районного ТЦК Київської області за побиття та приниження військовозобов’язаних. На протиправних діях викрили начальника групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з РТЦК та СП Київської області. За даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишньому начальнику одного з РТЦК та СП Київської області повідомили про підозру. У Державному бюро розслідувань повідомили, що фігурант незаконно вилучав транспортні засоби у підприємців. Посадовець вилучив 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. При цьому посадовець не мав на це законних підстав.