Знущання з мобілізованих в ТЦК вже не ІПСО: що відбувається у терцентрах

Скандали з діями працівників ТЦК виникають в Україні нерідко. Часто відео силової мобілізації чи інші протиправні дії пояснювали ворожими вкидами. Однак у Державному бюро розслідувань виявили протиправні дії в ТЦК.

У ДБР зазначили, що було повідомлено про підозру офіцеру районного ТЦК Київської області за побиття та приниження військовозобов’язаних. На протиправних діях викрили начальника групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з РТЦК та СП Київської області. За даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.

“Слідство встановило, що офіцер неодноразово перевищував службові повноваження, бив ногами мобілізованих, а потім ще й робив відеонарізки своїх “звитяг”. Його дії мали системний характер та свідчать про зневагу до вимог закону й базових принципів військової служби. Замість виконання визначених законом обов’язків посадовець використовував службове становище для залякування та фізичного впливу на громадян”, — йдеться у повідомленні ДБР.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишньому начальнику одного з РТЦК та СП Київської області повідомили про підозру. У Державному бюро розслідувань повідомили, що фігурант незаконно вилучав транспортні засоби у підприємців. Посадовець вилучив 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. При цьому посадовець не мав на це законних підстав.



