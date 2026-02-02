logo_ukra

ТЦК вже "перетнули межу": до чого вдаються працівники терцентрів
ТЦК вже “перетнули межу”: до чого вдаються працівники терцентрів

Працівники ТЦК в Київській області незаконно вилучали транспортні засоби у підприємців

2 лютого 2026, 18:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Колишньому начальнику одного з РТЦК та СП Київської області повідомили про підозру. У Державному бюро розслідувань повідомили, що фігурант незаконно вилучав транспортні засоби у підприємців.

ТЦК вже “перетнули межу”: до чого вдаються працівники терцентрів

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

За результатами розслідування було встановлено, що посадовець вилучив 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. При цьому посадовець не мав на це законних підстав. У ДБР пояснили, що транспорт він забирав без належних документів, прикриваючись потребами Збройних Сил України.

“Згодом за його вказівкою склали акти приймання-передачі "заднім числом" нібито для передачі автомобілів до військових частин. Водночас фактично цей транспорт до підрозділів не надходив. Унаслідок протиправних дій підприємствам завдано збитків на суму понад 4 млн грн”, — йдеться у повідомленні. 

Три транспортні засоби, які передали для забезпечення потреб Збройних Сил України, вдалося повернути. 

У ДБР повідомили, що дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мобілізація в Україні викликає багато нарікань, а силові методи працівників ТЦК критикують і народні депутати. Однак виникають ситуації, коли мобілізувати можуть нібито заброньованих працівників.

Народний депутат України Олександр Федієнко пояснив, що отримує багато звернень громадян щодо начебто протиправних дій працівників територіальних центрів комплектування.




Джерело: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-eksnachalniku-rtck-na-kiivshhini-za-nezakonne-viluchennya-transportu-u-pidpriemciv
