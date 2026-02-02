ТЦК вже “перетнули межу”: до чого вдаються працівники терцентрів

Колишньому начальнику одного з РТЦК та СП Київської області повідомили про підозру. У Державному бюро розслідувань повідомили, що фігурант незаконно вилучав транспортні засоби у підприємців.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

За результатами розслідування було встановлено, що посадовець вилучив 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. При цьому посадовець не мав на це законних підстав. У ДБР пояснили, що транспорт він забирав без належних документів, прикриваючись потребами Збройних Сил України.

“Згодом за його вказівкою склали акти приймання-передачі "заднім числом" нібито для передачі автомобілів до військових частин. Водночас фактично цей транспорт до підрозділів не надходив. Унаслідок протиправних дій підприємствам завдано збитків на суму понад 4 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Три транспортні засоби, які передали для забезпечення потреб Збройних Сил України, вдалося повернути.

У ДБР повідомили, що дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мобілізація в Україні викликає багато нарікань, а силові методи працівників ТЦК критикують і народні депутати. Однак виникають ситуації, коли мобілізувати можуть нібито заброньованих працівників.

Народний депутат України Олександр Федієнко пояснив, що отримує багато звернень громадян щодо начебто протиправних дій працівників територіальних центрів комплектування.



