ТЦК уже "перешли границу": к чему прибегают работники терцентров

Бывшему начальнику одного из РТЦК и СП Киевской области сообщили о подозрении. В Государственном бюро расследований сообщили, что фигурант незаконно изымал транспортные средства у предпринимателей.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

По результатам расследования было установлено, что чиновник изъял 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. При этом чиновник не имел на это законных оснований. В ГБР объяснили, что транспорт он забирал без надлежащих документов, прикрываясь потребностями Вооруженных сил Украины.

"Впоследствии по его указанию составили акты приема-передачи "задним числом" якобы для передачи автомобилей в воинские части. В то же время фактически этот транспорт в подразделения не поступал. В результате противоправных действий предприятиям нанесен ущерб на сумму более 4 млн грн", — говорится в сообщении.

Три транспортных средства, которые были переданы для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, удалось вернуть.

В ГБР сообщили, что действия бывшего должностного лица квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение власти в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мобилизация в Украине вызывает много нареканий, а силовые методы работников ТЦК критикуют и народные депутаты. Однако возникают ситуации, когда мобилизовать могут якобы забронированные работники.

Народный депутат Украины Александр Федиенко пояснил, что получает много обращений граждан о якобы противоправных действиях работников территориальных центров комплектования.



