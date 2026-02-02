ТЦК уже "перешли границу": к чему прибегают работники терцентров

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Бывшему начальнику одного из РТЦК и СП Киевской области сообщили о подозрении. В Государственном бюро расследований сообщили, что фигурант незаконно изымал транспортные средства у предпринимателей.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
По результатам расследования было установлено, что чиновник изъял 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. При этом чиновник не имел на это законных оснований. В ГБР объяснили, что транспорт он забирал без надлежащих документов, прикрываясь потребностями Вооруженных сил Украины.
Три транспортных средства, которые были переданы для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, удалось вернуть.
В ГБР сообщили, что действия бывшего должностного лица квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение власти в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что мобилизация в Украине вызывает много нареканий, а силовые методы работников ТЦК критикуют и народные депутаты. Однако возникают ситуации, когда мобилизовать могут якобы забронированные работники.
Народный депутат Украины Александр Федиенко пояснил, что получает много обращений граждан о якобы противоправных действиях работников территориальных центров комплектования.