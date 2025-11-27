ТЦК мобілізують заброньованих працівників: у Раді пояснили причини

Мобілізація в Україні викликає багато нарікань, а силові методи працівників ТЦК критикують і народні депутати. Однак виникають ситуації, коли мобілізувати можуть нібито заброньованих працівників.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олександр Федієнко пояснив, що отримує багато звернень громадян щодо начебто протиправних дій ТЦК.

“Звісно будь-які силові методи я не підтримую! Та вважаю це як порушення Законодавства”, — заявив політик.

Він розповів про один випадок — працівник критично важливого підприємства КВП начебто був заброньований. Працював на підприємстві. Однак, за його словами, підприємство явно не відслідкувало зміни у постановах Кабінету міністрів України.

“Шановні керівники критично важливих підприємств, зверніть увагу на те що я підкреслив жовтим! Забудьте вже про 45 ту постанову КМУ! Зараз діє виключно 76 та постанова! Юридично представники Львівського обласного ТЦК не порушували Законодавства. Понятійно це було не дуже правильно, з такого підприємства забирати людину…”, — пояснив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що політики та експерти постійно повертаються до питання обов'язкової мобілізації жінок. Деякі народні депутати зазначають, що таке рішення, за необхідності, ухвалять швидко, адже питання постійно обговорюють. Інші заперечують проведення роботи у цьому напрямку.

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін заявив, що в той момент, коли в Україні буде оголошена мобілізація жінок, буде зрозуміло, що “країні вже повна п***да”. Військовий зауважив, що час від часу в Україні “люблять робити різні заяви на цю тему”. За його словами, зазвичай обговорюють це питання ті, хто сам чомусь не в армії.



