Військові вже не добирають слів: як оцінюють необхідність примусової мобілізації жінок

Кречмаровская Наталия
Політики та експерти постійно повертаються до питання обов'язкової мобілізації жінок. Деякі народні депутати зазначають, що таке рішення, за необхідності, ухвалять швидко, адже питання постійно обговорюють. Інші заперечують проведення роботи у цьому напрямку.
Мобілізація жінок. Ілюстративне фото
Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін заявив, що в той момент, коли в Україні буде оголошена мобілізація жінок, буде зрозуміло, що “країні вже повна п***да”.
Військовий зауважив, що час від часу в Україні “люблять робити різні заяви на цю тему”. За його словами, зазвичай обговорюють це питання ті, хто сам чомусь не в армії.
Жорін зауважив, що ситуація на фронті дуже складна, і цілком правильно створити здорову мотивацію та умови для жінок, хто бажає йти в армію.
Нагадаємо: портал “Коментарі” з'ясував у народної депутатки фракції “ЄС”, члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз, які питання щодо оголошення обов'язкової мобілізації жінок розглядають в Раді.
За її словами, наразі предметної розмови щодо цієї теми не ведеться ані у Верховній Раді, ані в профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.