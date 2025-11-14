logo_ukra

Військові вже не добирають слів: як оцінюють необхідність примусової мобілізації жінок
НОВИНИ

Військові вже не добирають слів: як оцінюють необхідність примусової мобілізації жінок

Підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував необхідність оголошення примусової мобілізації жінок

14 листопада 2025, 13:21
Політики та експерти постійно повертаються до питання обов'язкової мобілізації жінок. Деякі народні депутати зазначають, що таке рішення, за необхідності, ухвалять швидко, адже питання постійно обговорюють. Інші заперечують проведення роботи у цьому напрямку. 

Військові вже не добирають слів: як оцінюють необхідність примусової мобілізації жінок

Мобілізація жінок. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін заявив, що в той момент, коли в Україні буде оголошена мобілізація жінок, буде зрозуміло, що “країні вже повна п***да”. 

Військовий зауважив, що час від часу в Україні “люблять робити різні заяви на цю тему”. За його словами, зазвичай обговорюють це питання ті, хто сам чомусь не в армії. 

“Якщо серйозно розглядати це питання, то воно точно має йти після зниження мобілізаційного віку, після використання всіх інших можливих інструментів для залучення чоловічої частини населення до війська”, — переконаний військовий. 

Жорін зауважив, що ситуація на фронті дуже складна, і цілком правильно створити здорову мотивацію та умови для жінок, хто бажає йти в армію.

“Проте потреби оголошувати обовʼязкову мобілізацію жінок я точно зараз не бачу, це абсолютно неадекватно. Сподіваюсь, і не побачу ніколи”, — резюмував військовий. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” з'ясував у народної депутатки фракції “ЄС”, члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз, які питання щодо оголошення обов'язкової мобілізації жінок розглядають в Раді. 

За її словами, наразі предметної розмови щодо цієї теми не ведеться ані у Верховній Раді, ані в профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.




Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5898
