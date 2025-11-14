Военные уже не подбирают слова: как оценивают необходимость принудительной мобилизации женщин

Политики и эксперты постоянно возвращаются к вопросу об обязательной мобилизации женщин. Некоторые народные депутаты отмечают, что такое решение, при необходимости, примут быстро, ведь вопрос постоянно обсуждают. Другие отрицают проведение работы в этом направлении.

Мобилизация женщин. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин заявил, что в тот момент, когда в Украине будет объявлена мобилизация женщин, будет понятно, что "стране уже полная п***да".

Военный отметил, что время от времени в Украине "любят делать разные заявления на эту тему". По его словам, обычно обсуждают этот вопрос те, кто сам почему-то не находится в армии.

"Если серьезно рассматривать этот вопрос, то он точно должен идти после снижения мобилизационного возраста, после использования всех других возможных инструментов для привлечения мужской части населения в армию", — убежден военный.

Жорин отметил, что ситуация на фронте очень сложная, и совершенно правильно создать здоровую мотивацию и условия для женщин, желающих идти в армию.

"Однако потребности объявлять обязательную мобилизацию женщин я точно сейчас не вижу, это абсолютно неадекватно. Надеюсь, и не увижу никогда", — резюмировал военный.

Напомним: портал "Комментарии" выяснил у народного депутата фракции "ЕС", члена Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирины Фриз, какие вопросы об объявлении обязательной мобилизации женщин рассматривают в Раде.

По ее словам, в настоящее время предметный разговор по этой теме не ведется ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.



