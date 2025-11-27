ТЦК мобилизуют забронированных работников: в Раде объяснили причины

Мобилизация в Украине вызывает множество нареканий, а силовые методы работников ТЦК критикуют и народные депутаты. Однако возникают ситуации, когда мобилизовать могут якобы забронированных работников.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Александр Федиенко пояснил, что получает много обращений граждан о якобы противоправных действиях ТЦК.

"Конечно, любые силовые методы я не поддерживаю! И считаю это как нарушение Законодательства", — заявил политик.

Он рассказал об одном случае — работник критически важного предприятия КВП, якобы был забронирован. Работал на предприятии. Однако, по его словам, предприятие явно не отследило изменения в постановлениях Кабинета Министров Украины.

"Уважаемые руководители критически важных предприятий, обратите внимание на то, что я подчеркнул желтым! Забудьте уже о 45 то постановление КМУ! Сейчас действует исключительно 76 и постановление! Юридически представители Львовского областного ТЦК не нарушали Законодательство. Понятийно это было не очень правильно, с такого предприятия забирать человека...", — пояснил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что политики и эксперты постоянно возвращаются к вопросу обязательной мобилизации женщин. Некоторые народные депутаты отмечают, что такое решение при необходимости примут быстро, ведь вопросы постоянно обсуждают. Другие отрицают проведение работы в этом направлении.

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин заявил, что в тот момент, когда в Украине будет объявлена мобилизация женщин, будет понятно, что "стране уже полная п***да". Военный отметил, что время от времени в Украине "любят делать разные заявления на эту тему". По его словам, обычно обсуждают этот вопрос те, кто сам почему-то не находится в армии.



