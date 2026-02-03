Издевательства над мобилизованными в ТЦК уже не ИПСО: что происходит в терцентрах

Скандалы с действиями работников ТЦК возникают в Украине нередко. Часто видео силовой мобилизации или другие противоправные действия объясняли враждебными вбросами. Однако в Государственном бюро расследований выявили противоправные действия в ТЦК.

Военные. Иллюстративное фото

В ГБР отметили, что было сообщено о подозрении офицеру районного ТЦК Киевской области за избиение и унижение военнообязанных. На противоправных действиях разоблачили начальника группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества одного из РТЦК и СП Киевской области. По данным следствия, чиновник унижал военнообязанных, применял к ним физическое насилие и фиксировал свои действия на видео.

"Следствие установило, что офицер неоднократно превышал служебные полномочия, избивал ногами мобилизованных, а затем еще и делал видеонарезки своих "побед". Его действия носили системный характер и свидетельствуют о пренебрежении требованиями закона и базовых принципов военной службы. Вместо выполнения определенных законом обязанностей должностное лицо использует граждан”, — говорится в сообщении ГБР.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение власти в условиях военного положения, что причинило существенный вред. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бывшему начальнику одного из РТЦК и СП Киевской области сообщили о подозрении. В Государственном бюро расследований сообщили, что фигурант незаконно изымал транспортные средства у предпринимателей. Чиновник изъял 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. При этом должностное лицо не имело на это законных оснований.



