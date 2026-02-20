Нардепы не скрывают возмущения: в Раде требуют от Зеленского немедленных решений

В сети интернет распространяются видео силовой мобилизации, которую называют "бусификацией". В Верховной Раде неоднократно отмечали необходимость прекратить "затягивание в бусики военнообязанных". Отмечают, что это, с одной стороны, расход ресурсов, а с другой – масштабная коррупционная схема.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский также признал проблемы с мобилизацией, которая на улицах населённых пунктов перешла в силовую и поручил ее решить.

Народный депутат Георгий Мазурашу обратился непосредственно к главе Украины с просьбой все же решить проблему. Политик показал позорные кадры с 203 округа в Черновицкой области.

"Как базовый избиратель Владимира Александровича, как нардеп из команды Президента "Слуга Народа", обращаюсь к нашему лидеру, к руководителю государства, и очень прошу услышать!", — обратился политик.

Народный депутат отмечает, что нужно немедленно прекратить позорную "бусификацию", которая является основой "масштабного схематоза, прекращению вредительства, людоедства, издевательства одних украинцев над другими украинцами", прекратить отношение к гражданам, как к рабам, — и в Армии, и в тылу.

Политик убежден, что нужно перейти к комплектованию сил обороны исключительно на добровольных мотивационных началах.

"Лишь это позволит реально мобилизовать все наши усилия граждан Украины и достичь максимально возможной способности сопротивляться агрессорам! Пожалуйста, услышьте!", — обратился нардеп к руководителю Украины.

