Нардепи хапаються за голову: до чого призвело злочинне рішення влади

Росія продовжує обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, намагаючись залишити українців без світла та тепла. Від початку інтенсивних обстрілів у 2025 році, (а нардепи натякали, що раніше, ймовірно, діяло енергетичне перемир'я), виявилося, що підготовка до масованих обстрілів фактично провалена — питання були і до захисних споруд, і до рівнів захисту.

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Кучеренко наголосив, що влада обрала хибне рішення — захищати бетонними саркофагами трансформатори. Неодноразово порівнювали ціну трансформатора і ціну цього об’єкта — ціна захисту в три-чотири рази більша, ніж вартість трансформатора.

За його словами, варто було приготувати ЗІП, запасні трансформатори, замінювати їх, а гроші вкладати у ракети, у ППО. Політик пояснив, що це його логіка.

“Третій рівень захисту, про який неодноразово говорили, підземні, ці великі футбольні поля, — абсолютно профанське, хибне, злочинне рішення. Неправильне управлінське. Втратили час, втратили величезну купу грошей”, — переконаний нардеп.

Політик зауважив, що відповідати має уряд, який це організував, і абсолютно конкретні керівники, які все це виконували.

Однак, він підкреслив, головним захистом — 90% — є саме сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді вказали на масштабні та недоцільні витрати під час війни та наголосили на необхідності реструктуризації боргу.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що некомпетентність у владі обходиться українцям занадто дорого. За його словами, сьогодні кожен українець, через колосальні зовнішні зобов’язання, винен близько 8200 доларів. Нардеп пояснив, що цей борг накопичувався роками, а після повномасштабного вторгнення виріс удвічі.