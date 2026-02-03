logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Нардепи хапаються за голову: до чого призвело злочинне рішення влади
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи хапаються за голову: до чого призвело злочинне рішення влади

Народний депутат Кучеренко розкритикував захист енергооб'єктів від ворожих обстрілів

3 лютого 2026, 14:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія продовжує обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, намагаючись залишити українців без світла та тепла. Від початку інтенсивних обстрілів у 2025 році, (а нардепи натякали, що раніше, ймовірно, діяло енергетичне перемир'я), виявилося, що підготовка до масованих обстрілів фактично провалена — питання були і до захисних споруд, і до рівнів захисту. 

Нардепи хапаються за голову: до чого призвело злочинне рішення влади

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Кучеренко наголосив, що влада обрала хибне рішення — захищати бетонними саркофагами трансформатори. Неодноразово порівнювали ціну трансформатора і ціну цього об’єкта — ціна захисту в три-чотири рази більша, ніж вартість трансформатора.

За його словами, варто було приготувати ЗІП, запасні трансформатори, замінювати їх, а гроші вкладати у ракети, у ППО. Політик пояснив, що це його логіка.

“Третій рівень захисту, про який неодноразово говорили, підземні, ці великі футбольні поля, — абсолютно профанське, хибне, злочинне рішення. Неправильне управлінське. Втратили час, втратили величезну купу грошей”, — переконаний нардеп. 

Політик зауважив, що відповідати має уряд, який це організував, і абсолютно конкретні керівники, які все це виконували. 

Однак, він підкреслив, головним захистом — 90% — є саме сили протиповітряної оборони. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді вказали на масштабні та недоцільні витрати під час війни та наголосили на необхідності реструктуризації боргу. 

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що некомпетентність у владі обходиться українцям занадто дорого. За його словами, сьогодні кожен українець, через колосальні зовнішні зобов’язання, винен близько 8200 доларів. Нардеп пояснив, що цей борг накопичувався роками, а після повномасштабного вторгнення виріс удвічі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/6145
Теги:

Новини

Всі новини