Проблеми вже не приховати: у Раді розповіли про провалені програми захисту України

Народний депутат України Олексій Кучеренко зазначив, що програми захисту енергооб'єктів провалені. У своєму виступі у Верховній Раді він зазначив, що під час війни енергетика, яка стала об'єктом терору з боку Росії, не може функціонувати за законами мирного часу. Про це депутати говорили протягом трьох років, і, за його словами, лише кілька днів тому було створено штаб, який координуватиме будівництво укриттів.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Кучеренко зазначив, що тиждень тому Рахункова палата на своєму засіданні затвердила два звіти: звіт щодо виконання програми будівництва укриттів та звіт щодо фортифікаційних споруд.

“На обох засіданнях були присутні наші представники. І, на жаль, я змушений констатувати: обидві програми, якщо називати речі своїми іменами, провалені. На жаль, це факт”, — зауважив народний депутат.

Політик навів декілька цитат зі звіту Рахункової палати:

- щодо укриттів енергооб'єктів: “Середній рівень готовності захисних споруд від БПЛА становить менше трьох чвертей від запланованого”.

“Це як “середня температура по лікарні”, що, погодьтеся, нічого доброго не означає”, — пояснив політик.

- більшість фортифікаційних споруд недобудовані. Агентство не мало необхідного досвіду в розробці спеціальних інженерних рішень. Крім того, спостерігається суттєве зниження рівня прозорості та конкуренції при реалізації проєктів. Роботи із захисту об'єктів критичної інфраструктури залишилися незавершеними.

“І це лише офіційні висновки Рахункової палати”, — зазначив Кучеренко.

Народний депутат розповів про видатки на реалізацію програм:

18 мільярдів гривень бюджетних коштів було витрачено на реалізацію програми будівництва укриттів,

9 мільярдів на укриття третього рівня, що, за словами депутата, виявилося авантюрою,

22 об’єкти залишилися незавершеними, їх не буде добудовано — вони заморожені. Нардеп зауважив, що по суті, ці кошти “пішли в пісок”,

9 мільярдів використано з вкрай низькою ефективністю.

“Аналогічна ситуація і з коштами, які витрачала державна компанія "Укренерго" по суті, безконтрольно, на будівництво своїх об'єктів. Я не маю на меті сіяти паніку, але наполегливо звертаюся до лідерів фракцій та керівництва Верховної Ради: провести закрите засідання за участю керівництва Рахункової палати, ретельно з’ясувати, куди пішли ці гроші, і притягнути винних до відповідальності. Бо без цього й надалі буде безлад, безкарність і безвідповідальність”, — резюмував політик.

