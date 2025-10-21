Проблемы уже не скрыть: в Раде рассказали о проваленных программах защиты Украины

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что программы защиты энергообъектов провалены. В своем выступлении в Верховной Раде он отметил, что во время войны энергетика, ставшая объектом террора со стороны России, не может функционировать по законам мирного времени. Об этом депутаты говорили в течение трех лет, и, по его словам, всего несколько дней назад был создан штаб, который будет координировать строительство укрытий.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Кучеренко отметил, что неделю назад Счетная палата на своем заседании утвердила два отчета: отчет по выполнению программы строительства укрытий и отчет по фортификационным сооружениям.

"На обоих заседаниях присутствовали наши представители. И, к сожалению, я вынужден констатировать: обе программы, если называть вещи своими именами, провалены. К сожалению, это факт", — отметил народный депутат.

Политик привел несколько цитат из отчета Счетной палаты:

- по укрытиям энергообъектов: "Средний уровень готовности защитных сооружений от БПЛА составляет менее трех четвертей запланированного".

"Это как "средняя температура по больнице", что, согласитесь, ничего хорошего не означает", — объяснил политик.

- большинство фортификационных сооружений недостроены. Агентство не имело необходимого опыта в разработке специальных инженерных решений. Кроме того, наблюдается существенное понижение уровня прозрачности и конкуренции при реализации проектов. Работы по защите объектов критической инфраструктуры остались незавершенными.

"И это только официальные выводы Счетной палаты", — отметил Кучеренко.

Народный депутат рассказал о расходах на реализацию программ:

18 миллиардов гривен бюджетных средств было потрачено на реализацию программы строительства укрытий,

9 миллиардов на укрытие третьего уровня, что, по словам депутата, оказалось авантюрой,

22 объекта остались незавершенными, они не будут достроены — они заморожены. Нардеп отметил, что, по сути, эти средства "ушли в песок",

9 миллиардов использовано с очень низкой эффективностью.

"Аналогичная ситуация и со средствами, которые тратила государственная компания "Укрэнерго" по сути, бесконтрольно, на строительство своих объектов. Я не имею целью сеять панику, но настойчиво обращаюсь к лидерам фракций и руководству Верховной Рады: провести закрытое заседание с участием руководства Счетной палаты, тщательно выяснить, куда пошли эти деньги, и привлечь виновных к ответственности. Потому что без этого и дальше будет беспорядок, безнаказанность и безответственность”, — резюмировал политик.

