commentss НОВОСТИ Все новости

Проблемы уже не скрыть: в Раде рассказали о проваленных программах защиты Украины

Народный депутат Кучеренко убежден, что нужно привлечь к ответственности виновных за провал программ защиты энергообъектов

21 октября 2025, 17:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что программы защиты энергообъектов провалены. В своем выступлении в Верховной Раде он отметил, что во время войны энергетика, ставшая объектом террора со стороны России, не может функционировать по законам мирного времени. Об этом депутаты говорили в течение трех лет, и, по его словам, всего несколько дней назад был создан штаб, который будет координировать строительство укрытий.

Проблемы уже не скрыть: в Раде рассказали о проваленных программах защиты Украины

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Кучеренко отметил, что неделю назад Счетная палата на своем заседании утвердила два отчета: отчет по выполнению программы строительства укрытий и отчет по фортификационным сооружениям.

"На обоих заседаниях присутствовали наши представители. И, к сожалению, я вынужден констатировать: обе программы, если называть вещи своими именами, провалены. К сожалению, это факт", — отметил народный депутат.

Политик привел несколько цитат из отчета Счетной палаты:

- по укрытиям энергообъектов: "Средний уровень готовности защитных сооружений от БПЛА составляет менее трех четвертей запланированного".

"Это как "средняя температура по больнице", что, согласитесь, ничего хорошего не означает", — объяснил политик.

- большинство фортификационных сооружений недостроены. Агентство не имело необходимого опыта в разработке специальных инженерных решений. Кроме того, наблюдается существенное понижение уровня прозрачности и конкуренции при реализации проектов. Работы по защите объектов критической инфраструктуры остались незавершенными.

"И это только официальные выводы Счетной палаты", — отметил Кучеренко.

Народный депутат рассказал о расходах на реализацию программ:

  • 18 миллиардов гривен бюджетных средств было потрачено на реализацию программы строительства укрытий,

  • 9 миллиардов на укрытие третьего уровня, что, по словам депутата, оказалось авантюрой,

  • 22 объекта остались незавершенными, они не будут достроены — они заморожены. Нардеп отметил, что, по сути, эти средства "ушли в песок",

  • 9 миллиардов использовано с очень низкой эффективностью.

"Аналогичная ситуация и со средствами, которые тратила государственная компания "Укрэнерго" по сути, бесконтрольно, на строительство своих объектов. Я не имею целью сеять панику, но настойчиво обращаюсь к лидерам фракций и руководству Верховной Рады: провести закрытое заседание с участием руководства Счетной палаты, тщательно выяснить, куда пошли эти деньги, и привлечь виновных к ответственности. Потому что без этого и дальше будет беспорядок, безнаказанность и безответственность”, — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о колоссальной ошибке украинцев.




Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/5835
