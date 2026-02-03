Нардепы хватаются за голову: к чему привело преступное решение власти

Россия продолжает обстреливать объекты критической инфраструктуры, пытаясь оставить украинцев без света и тепла. С начала интенсивных обстрелов в 2025 году, (а нардепы намекали, что раньше, вероятно, действовало энергетическое перемирие), оказалось, что подготовка к массированным обстрелам фактически провалена — вопросы были и к защитным сооружениям, и к уровням защиты.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко подчеркнул, что власть выбрала ошибочное решение – защищать бетонными саркофагами трансформаторы. Неоднократно сравнивали цену трансформатора и цену этого объекта – цена защиты в три-четыре раза больше, чем стоимость трансформатора.

По его словам, стоило приготовить ЗИП, запасные трансформаторы, заменять их, а деньги вкладывать в ракеты, в ПВО. Политик объяснил, что это его логика.

"Третий уровень защиты, о котором неоднократно говорили, подземные, эти большие футбольные поля — абсолютно профанское, ошибочное, преступное решение. Неправильное управленческое. Потеряли время, потеряли огромную кучу денег", — убежден нардеп.

Политик отметил, что отвечать должно правительство, которое это организовало, и абсолютно конкретные руководители, которые все это выполняли.

Однако, он подчеркнул, главной защитой – 90% – являются именно силы противовоздушной обороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде указали на масштабные и нецелесообразные расходы во время войны и отметили необходимость реструктуризации долга.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что некомпетентность во власти обходится украинцам слишком дорого. По его словам, сегодня каждый украинец, из-за колоссальных внешних обязательств, должен около 8200 долларов. Нардеп объяснил, что этот долг скапливался годами, а после полномасштабного вторжения вырос вдвое.