Напередодні четвертої річниці вторгнення РФ в Україну Папа Римський зробив важливу заяву
Напередодні четвертої річниці вторгнення РФ в Україну Папа Римський зробив важливу заяву

Папа Лев наголосив, що більше не можна відкладати світ в Україні

23 лютого 2026, 07:37
Автор:
Кравцев Сергей

Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні напередодні 4-х роковин повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Vatican News.

Напередодні четвертої річниці вторгнення РФ в Україну Папа Римський зробив важливу заяву

Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

"Дорогі брати і сестри, минуло вже чотири роки з початку війни проти України. Моє серце знову приходить до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як багато жертв, як багато розбитих життів і сімей! Як багато руйнувань! Скільки невимовних страждань...", — зазначив Папа Лев.

Він додав, що кожна війна є раною, яка залишає після себе смерть, руйнування слідів болю, якими позначені цілі покоління. Також архієпископ наголосив, що світ не можна затягувати, тому зброя має затихнути.

Понтифік підкреслив, що світ не можна відкладати, він є невідкладною вимогою, яка має знайти місце у серцях і вилитися у відповідальні рішення. Тому я знову наполегливо відновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде негайно досягнуто припинення вогню та посилено діалог, щоб відкрити дорогу до світу", — наголосив Папа Римський Лев.

Резюмуючи Папа Римський закликав людей об'єднатися у молитві за український народ та всіх інших, хто страждає через війну в Україні та інші конфлікти у світі – щоб настав світ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Папа Римський Лев XIV висловив солідарність з Україною, розуміючи загрозу морозної зими та наслідків війни, організувавши передачу гуманітарної допомоги. Йдеться про генератори, ліки та продовольство. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Vatican News.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Папа Римський просить перемир'я у війні у ці конкретні дати.




Джерело: https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2026-02/zaklyky-papy-22-lyutogo-2026.html
