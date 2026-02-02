Папа Римский просит перемирия в войне в эти конкретные даты

Папа Римский Лев XIV выступил с призывом объявить всемирное перемирие на период зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Италии в феврале 2026 года. Об этом понтифик заявил в Ватикане после традиционной воскресной молитвы "Ангел Господень", отметив символическую роль крупных спортивных событий во времена глобальных кризисов.

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

По словам Папы Римского, Олимпийские игры несут "мощное послание братства" и могут стать поводом для деэскалации вооруженных конфликтов. Понтифик напомнил о давней традиции олимпийского перемирия, которая существовала еще в античное время и предусматривала временное прекращение войн для безопасного проведения соревнований.

"Олимпийское перемирие — это давний обычай, сопровождающий проведение Игр. Я надеюсь, что те, кто заботится о мире между народами и занимает властные должности, предпримут конкретные шаги по этому поводу для деэскалации и диалога", — сказал Папа Римский.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо. Отдельно международные организации призывают соблюдать режим тишины и на Паралимпийских играх, запланированных на 6–15 марта.

Призыв Папы перекликается с позицией ООН и организаторов Олимпиады, которые уже обратились к государствам мира с просьбой приостановить боевые действия на время Игр. Подобные инициативы носят скорее моральный, чем юридический характер, ведь никакого олимпийского перемирия за время войны России против Украины не было.

