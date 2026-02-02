Папа Римський просить перемир'я у війні у ці конкретні дати

Папа Римський Лев XIV виступив із закликом оголосити всесвітнє перемир’я на період зимових Олімпійських ігор, які відбудуться в Італії у лютому 2026 року. Про це понтифік заявив у Ватикані після традиційної недільної молитви "Ангел Господній", наголосивши на символічній ролі великих спортивних подій у часи глобальних криз.

Папа Римський Лев XIV. Фото з відкритих джерел

За словами Папи Римського, Олімпійські ігри несуть "потужне послання братерства" та можуть стати нагодою для деескалації збройних конфліктів. Понтифік нагадав про давню традицію олімпійського перемир’я, яка існувала ще в античні часи й передбачала тимчасове припинення воєн задля безпечного проведення змагань.

"Олімпійське перемир’я — це давній звичай, який супроводжує проведення Ігор. Я сподіваюся, що ті, хто піклується про мир між народами та обіймає владні посади, зроблять конкретні кроки з цього приводу для деескалації та діалогу", – сказав Папа Римський.

Зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо. Окремо міжнародні організації закликають дотримуватися режиму тиші й під час Паралімпійських ігор, запланованих на 6–15 березня.

Заклик Папи перегукується з позицією ООН та організаторів Олімпіади, які вже звернулися до держав світу з проханням призупинити бойові дії на час Ігор. Подібні ініціативи мають радше моральний, ніж юридичний характер, адже жодного олімпійського перемир’я за час війни Росії проти України не було.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв прямо пригрозив Зеленському обезголовленням.

Також "Коментарі" писали, що Росія готується до нової війни. ISW попереджає про активність армії РФ поблизу однієї країни.