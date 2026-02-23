Накануне четвертой годовщины вторжения РФ в Украину Папа Римский сделал важное заявление

Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня в Украине накануне 4-й годовщины полномасштабного вторжения России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Vatican News.

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

"Дорогие братья и сестры, прошло уже четыре года с начала войны против Украины. Мое сердце снова приходит к трагической ситуации, которая есть перед глазами всех. Как же много жертв, как же много разбитых жизней и семей! Как же много разрушений! Сколько неописуемых страданий...", — отметил Папа Лев.

Он добавил, что каждая война является раной, которая оставляет после себя смерть, разрушения в следы боли, которыми обозначены целые поколения. Также архиепископ подчеркнул, что мир нельзя затягивать, поэтому оружие должно затихнуть.

Понтифик подчеркнул, что мир нельзя откладывать, он является неотложным требованием, которое должно найти место в сердцах и вылиться в ответственные решения. Поэтому я снова настоятельно возобновляю мой призыв: пусть замолчит оружие! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет безотлагательно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть дорогу к миру", — подчеркнул Папа Римский Лев.

Резюмируя Папа Римский призвал людей объединиться в молитве за украинский народ и всех других, кто страдает из-за войны в Украине и других конфликтов в мире — чтобы наступил мир.

