От стресса и страха: Папа Римский отправил в Украину интересный груз

Папа Римский Лев XIV выразил солидарность с Украиной, понимая угрозу морозной зимы и последствий войны, организовав передачу гуманитарной помощи. Речь идет о генераторах, лекарствах и продовольствии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Vatican News.

Понтифик рассказал, что в Украину были направлены три грузовика с 80 электрогенераторами, которые уже прибыли на место. Предполагается, что помощь должна поддержать население в условиях сильных морозов и поврежденной энергетической инфраструктуры.

Генераторы предназначены для пунктов обогрева и укрытий, где люди вынуждены находиться из-за перебоев с электроснабжением. По данным Ватикана, в Украине в этот период фиксировались ночные морозы до -15 градусов, а днем температура снижалась до -10…-12 градусов. Благодаря генераторам в таких местах также могут организовывать приготовление горячей пищи.

Вместе с генераторами в Украину доставили тысячи единиц медикаментов, в том числе антибиотики, противовоспалительные препараты, пищевые добавки и мелатонин, помогающий людям, находящимся в постоянном стрессе и тревоге, улучшить сон.

Гуманитарный груз отправился из Базилики святой Софии в Риме, которая является духовной ячейкой украинцев в Италии, и был доставлен, в частности, в Киев и Фастов, районов, терпящих значительные разрушения в результате недавних атак.

Загружается еще один грузовик с лекарствами и продуктами питания. По прибытии помощь будут распределяться через сеть приходов в разных диоцезах Украины.

