logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события От стресса и страха: Папа Римский отправил в Украину интересный груз
commentss НОВОСТИ Все новости

От стресса и страха: Папа Римский отправил в Украину интересный груз

В Украину были направлены три грузовика с 80 электрогенераторами и не только

10 февраля 2026, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Папа Римский Лев XIV выразил солидарность с Украиной, понимая угрозу морозной зимы и последствий войны, организовав передачу гуманитарной помощи. Речь идет о генераторах, лекарствах и продовольствии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Vatican News.

От стресса и страха: Папа Римский отправил в Украину интересный груз

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

Понтифик рассказал, что в Украину были направлены три грузовика с 80 электрогенераторами, которые уже прибыли на место. Предполагается, что помощь должна поддержать население в условиях сильных морозов и поврежденной энергетической инфраструктуры.

Генераторы предназначены для пунктов обогрева и укрытий, где люди вынуждены находиться из-за перебоев с электроснабжением. По данным Ватикана, в Украине в этот период фиксировались ночные морозы до -15 градусов, а днем температура снижалась до -10…-12 градусов. Благодаря генераторам в таких местах также могут организовывать приготовление горячей пищи.

Вместе с генераторами в Украину доставили тысячи единиц медикаментов, в том числе антибиотики, противовоспалительные препараты, пищевые добавки и мелатонин, помогающий людям, находящимся в постоянном стрессе и тревоге, улучшить сон.

Гуманитарный груз отправился из Базилики святой Софии в Риме, которая является духовной ячейкой украинцев в Италии, и был доставлен, в частности, в Киев и Фастов, районов, терпящих значительные разрушения в результате недавних атак.

Загружается еще один грузовик с лекарствами и продуктами питания. По прибытии помощь будут распределяться через сеть приходов в разных диоцезах Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Папа Римский Лев XIV обратился к верующим с оговоркой об опасностях, которые может нести чрезмерное использование искусственного интеллекта.

Понтифик призвал не разрешать технологиям вытеснять живое человеческое общение. Об этом пишет издание The Hill.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-02/the-pope-s-solidarity-amid-ukraine-s-freezing-winter.html
Теги:

Новости

Все новости