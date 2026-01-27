logo_ukra

Папа Римський Лев XIV зробив гучну заяву про штучний інтелект
Папа Римський Лев XIV зробив гучну заяву про штучний інтелект

Лев XIV закликав не дозволяти штучному інтелекту замінювати людські стосунки

27 січня 2026
Папа Римський Лев XIV звернувся до вірян із застереженням щодо небезпек, які може нести надмірне використання штучного інтелекту.

Папа Римський Лев XIV зробив гучну заяву про штучний інтелект

Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

Понтифік закликав не дозволяти технологіям витісняти живе людське спілкування. Про це пише видання The Hill.

У посланні з нагоди 60-го Всесвітнього дня соціальних комунікацій понтифік наголосив, що технічний прогрес має залишатися інструментом на службі людини, а не перетворюватися на її заміну.

"Не відмовляйтеся від своєї здатності критично мислити та не дозволяйте штучному інтелекту замінювати людські стосунки", — підкреслив Лев XIV.

Видання нагадує, що після свого обрання у травні 2025 року Папа, який народився у Чикаго, вже заявляв, що етичні виклики, пов’язані з розвитком ШІ, стануть одним із ключових напрямів його понтифікату.

У зверненні він також зазначив, що збереження "людських облич і голосів" означає збереження Божого образу в кожній людині — як знаку незмінної Божої любові.

Понтифік попередив, що технології, здатні відтворювати голоси, міміку, манеру мислення й навіть емоції, можуть проникати у найінтимнішу сферу — простір міжособистісних відносин.

За його словами, сприйняття штучного інтелекту як універсального порадника або "всезнаючого друга" загрожує послабленням аналітичних і творчих здібностей людини.

Окрему небезпеку, на думку Папи, становить заміна живого спілкування чатботами, які завжди доступні та демонструють "штучну привітність". Це може призвести до того, що технології почнуть формувати емоційний стан людей і втручатися у сферу особистої близькості.

"Оскільки чатботи надмірно "ласкаві", а також завжди присутні на місці та доступні, вони можуть стати прихованими архітекторами наших емоційних станів і, таким чином, вторгнутися та зайняти нашу сферу близькості", — додав Лев XIV.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Папа Римський Лев XIV звернувся із закликом до Росії припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, наголосивши на гуманітарних наслідках для мирного населення. Понтифік підкреслив, що нові удари завдають значних збитків громадянам, особливо в умовах зниження температури та потреби в електро- та теплопостачанні.



Джерело: https://thehill.com/policy/technology/5707596-pope-leo-artificial-intelligence-chatbots-affection-warning/
