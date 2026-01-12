Це просто нестерпно: з яким закликом до Росії звернувся Папа Римський

Рубрики
Папа Римський Лев XIV звернувся із закликом до Росії припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, наголосивши на гуманітарних наслідках для мирного населення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Папи Римського Лева XIV у соцмережі Х.
Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел
Понтифік підкреслив, що нові удари завдають значних збитків громадянам, особливо в умовах зниження температури та потреби в електро- та теплопостачанні.
Варто зазначити, що глава Католицької церкви вже не вперше публічно висловлюється з приводу війни в Україні, регулярно акцентуючи увагу на гуманітарних наслідках та необхідності захисту мирних жителів. Він наголошує на важливості припинення насильства та пошуку дипломатичних шляхів урегулювання конфлікту.
У тривалий період морозів можуть діяти як аварійні, так і погодинні відключення електроенергії у всіх регіонах країни, заявив в ефірі телемарафону голова правління Укренерго Віталій Зайченко.