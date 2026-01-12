logo_ukra

Це просто нестерпно: з яким закликом до Росії звернувся Папа Римський
Це просто нестерпно: з яким закликом до Росії звернувся Папа Римський

Папа Римський звернувся до Росії із закликом зупинити удари по інфраструктурі України

12 січня 2026, 07:10
Кравцев Сергей

Папа Римський Лев XIV звернувся із закликом до Росії припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, наголосивши на гуманітарних наслідках для мирного населення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Папи Римського Лева XIV у соцмережі Х.

Це просто нестерпно: з яким закликом до Росії звернувся Папа Римський

Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

Понтифік підкреслив, що нові удари завдають значних збитків громадянам, особливо в умовах зниження температури та потреби в електро- та теплопостачанні.

"В Україні нові серйозні атаки на енергетичну інфраструктуру в умовах посилення холодів завдають значної шкоди цивільному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю припинити насильство та відновити зусилля для досягнення миру", – зазначив Папа Римський.

Варто зазначити, що глава Католицької церкви вже не вперше публічно висловлюється з приводу війни в Україні, регулярно акцентуючи увагу на гуманітарних наслідках та необхідності захисту мирних жителів. Він наголошує на важливості припинення насильства та пошуку дипломатичних шляхів урегулювання конфлікту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Папа Римський Лев XIV у різдвяному зверненні згадав про війну в Україні: до чого закликав понтифік.

Також видання "Коментарі" повідомляло – якщо в Україні температура повітря значно знизиться на кілька днів, ситуація із відключенням світла може значно погіршитися.

У тривалий період морозів можуть діяти як аварійні, так і погодинні відключення електроенергії у всіх регіонах країни, заявив в ефірі телемарафону голова правління Укренерго Віталій Зайченко.




Джерело: https://x.com/pontifex/status/2010344694736425224
