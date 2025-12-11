В Украине могут еще на дольше выключать свет: энергетики назвали критическую температуру воздуха

Если в Украине температура воздуха значительно снизится на несколько дней, ситуация с отключением света может значительно ухудшиться.

Отключение света. Фото: из открытых источников

В длительный период морозов могут действовать как аварийные, так и почасовые отключения электроэнергии во всех регионах страны, заявил в эфире телемарафона председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.

Критической для энергосистемы страны, по его словам, будет, по крайней мере, неделя с температурой воздуха 10 градусов мороза и ниже. Тогда значительно возрастет потребление электроэнергии. При этом покрыть потребности энергосистемы не поможет ни импорт, ни внутренняя генерация.

Вместе с тем в Укрэнерго считают, что существенного ухудшения ситуации по сравнению с нынешней не ожидается.

"Более четырех очередей вряд ли будет, если не произойдет новых ударов по энергетической инфраструктуре", — сказал Зайченко.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко утверждал, что даже при низких температурах ситуация с нагрузкой на украинскую энергосистему должна остаться контролируемой. Зайченко пояснил, что со снижением температуры растет потребление электроэнергии, однако одновременно увеличивается и заложена в систему нагрузка, которая уже учтена под действующие графики отключений. Поэтому оснований для перехода на более строгий режим пока нет.

Издание "Комментарии" также писало, что, по словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко, ситуация в энергосистеме остается сложной , но контролируемой. Россия продолжает ежедневно атаковать объекты генерации, сети распределения и передачи, а также газовую инфраструктуру. В частности, минувшей ночью враг атаковал энергетические объекты в Одесской и Полтавской областях. Часть уже заживили. Восстановительные работы продолжаются.