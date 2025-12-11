В Україні можуть ще на довше вимикати світло: енергетики назвали критичну температуру повітря

Якщо в Україні температура повітря суттєво знизиться на кілька днів, ситуація з відключенням світла може значно погіршитись.

Відключення світла. Фото: з відкритих джерел

У тривалий період морозів може можуть діяти як аварійні, так і погодинні відключення електроенергії у всіх регіонах країни, заявив в ефірі телемарафону голова правління Укренерго Віталій Зайченко.

Критичним для енергосистеми країни, за його словами, буде принаймні тиждень із температурою повітря 10 градусів морозу й нижче. Тоді значно зросте споживання електроенергії. При цьому покрити потреби енергосистеми не допоможе ні імпорт, ні внутрішня генерація.

Разом з тим, в Укренерго вважають, що суттєвого погіршення ситуації порівняно з нинішньою не очікується.

"Більше ніж чотири черги навряд чи буде, якщо не станеться нових ударів по енергетичній інфраструктурі", — сказав Зайченко.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше голова правління Укренерго Віталій Зайченко стверджував, що навіть за умов низьких температур ситуація із навантаженням на українську енергосистему має залишитися контрольованою. Зайченко пояснив, що зі зниженням температури зростає споживання електроенергії, однак одночасно збільшується і закладене в систему навантаження, яке вже враховане під чинні графіки відключень. Тому підстав для переходу на суворіший режим наразі немає.

Видання "Коментарі" також писало, що, за словами заступника міністра енергетики Олександра В’язовченка, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Росія продовжує щодня атакувати об’єкти генерації, мережі розподілу та передачі, а також газову інфраструктуру. Зокрема, минулої ночі ворог атакував енергетичні обʼєкти в Одеській і Полтавській областях. Частину вже заживили. Відновлювальні роботи тривають.