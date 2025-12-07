Чи буде більше відключень узимку: відповідь голови «Укренерго»

В Україні очікуються більш жорсткі морози, проте графіки погодинних відключень електроенергії, ймовірно, не посилюватимуть. Про це заявив голова "Укренерго" Віталій Зайченко. За його словами, навіть за умов низьких температур ситуація із навантаженням на енергосистему має залишитися контрольованою. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відключення світла в Україні взимку

Зайченко пояснив, що зі зниженням температури зростає споживання електроенергії, однак одночасно збільшується і закладене в систему навантаження, яке вже враховане під чинні графіки відключень. Тому підстав для переходу на суворіший режим наразі не бачать.

В "Укренерго" наголошують, що діючий формат відключень дозволяє збалансувати систему навіть у пікові періоди холодів, і поточний рівень обмежень повинен зберегтися.

