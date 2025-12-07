logo_ukra

Кременчук у вогні: пекельна атака Росії
НОВИНИ

Кременчук у вогні: пекельна атака Росії

Кременчук цієї ночі опинився під масованою атакою дронів та ракет, що спричинило вибухи й проблеми з критичною інфраструктурою

7 грудня 2025, 02:38
Автор:
Ткачова Марія

Російська армія завдала по Кременчуку Полтавської області потужного комбінованого удару, використавши одночасно ударні дрони та ракети, серед яких, за попередніми даними Повітряних сил, могли бути й "Кинжали". Повітряна тривога супроводжувалася повідомленнями про активну роботу ППО та наближення кількох груп БПЛА.

Кременчук у вогні: пекельна атака Росії

Вибухи в Кременчуці

Місцеві ЗМІ, зокрема видання "Телеграф", підтвердили серію вибухів у місті та зафіксували масштабні перебої в роботі інфраструктури. У частині районів зникло світло, вода та тепло. Міський голова Віталій Малецький повідомив, що удар прийшовся по об’єктах інфраструктури, через що постраждали критично важливі системи забезпечення.

За його словами, аварійні та комунальні служби працюють цілодобово, аби швидко відновити подачу електроенергії, тепла та води. Інформацію про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнюють.



Джерело: https://t.me/nvua_official/152743
