Кременчуг в огне: адская атака России

Российская армия нанесла по Кременчугу Полтавской области мощный комбинированный удар, использовав одновременно ударные дроны и ракеты, среди которых, по предварительным данным Воздушных сил, могли быть и "Кинжалы". Воздушная тревога сопровождалась сообщениями об активной работе ПВО и приближении нескольких групп БПЛА.

Взрывы в Кременчуге

Местные СМИ, в частности "Телеграф", подтвердили серию взрывов в городе и зафиксировали масштабные перебои в работе инфраструктуры. В части районов исчез свет, вода и тепло. Мэр Виталий Малецкий сообщил, что удар пришелся по объектам инфраструктуры, из-за чего пострадали критически важные системы обеспечения.

По его словам, аварийные и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы быстро восстановить подачу электроэнергии, тепла и воды. Информацию о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняют.