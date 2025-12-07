logo

Кременчуг в огне: адская атака России

Кременчуг этой ночью оказался под массированной атакой дронов и ракет, что повлекло за собой взрывы и проблемы с критической инфраструктурой

7 декабря 2025, 02:38
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российская армия нанесла по Кременчугу Полтавской области мощный комбинированный удар, использовав одновременно ударные дроны и ракеты, среди которых, по предварительным данным Воздушных сил, могли быть и "Кинжалы". Воздушная тревога сопровождалась сообщениями об активной работе ПВО и приближении нескольких групп БПЛА.

Кременчуг в огне: адская атака России

Взрывы в Кременчуге

Местные СМИ, в частности "Телеграф", подтвердили серию взрывов в городе и зафиксировали масштабные перебои в работе инфраструктуры. В части районов исчез свет, вода и тепло. Мэр Виталий Малецкий сообщил, что удар пришелся по объектам инфраструктуры, из-за чего пострадали критически важные системы обеспечения.

По его словам, аварийные и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы быстро восстановить подачу электроэнергии, тепла и воды. Информацию о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняют.



Источник: https://t.me/nvua_official/152743
