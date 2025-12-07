logo

BTC/USD

89711

ETH/USD

3054.2

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Будет ли больше отключений зимой: ответ главы «Укрэнерго»
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли больше отключений зимой: ответ главы «Укрэнерго»

В «Укрэнерго» объяснили, изменятся ли графики отключений электроэнергии во время сильных морозов

7 декабря 2025, 06:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине ожидаются жесткие морозы, однако графики почасовых отключений электроэнергии, вероятно, не будут усиливать. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко. По его словам, даже при низких температурах ситуация с нагрузкой на энергосистему должна остаться контролируемой. Об этом сообщает РБК-Украина.

Будет ли больше отключений зимой: ответ главы «Укрэнерго»

Отключение света в Украине зимой

Зайченко пояснил, что со снижением температуры растет потребление электроэнергии, однако одновременно увеличивается и заложена в систему нагрузка, которая уже учтена под действующие графики отключений. Поэтому оснований для перехода на более строгий режим пока не видят.

В Укрэнерго отмечают, что действующий формат отключений позволяет сбалансировать систему даже в пиковые периоды холодов, и текущий уровень ограничений должен сохраниться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская армия нанесла по Кременчугу Полтавской области мощный комбинированный удар, использовав одновременно ударные дроны и ракеты, среди которых, по предварительным данным Воздушных сил, могли быть и "Кинжалы". Воздушная тревога сопровождалась сообщениями об активной работе ПВО и приближении нескольких групп БПЛА.
Местные СМИ, в частности "Телеграф", подтвердили серию взрывов в городе и зафиксировали масштабные перебои в работе инфраструктуры. В части районов исчезли свет, вода и тепло. Мэр Виталий Малецкий сообщил, что удар пришелся по объектам инфраструктуры, из-за чего пострадали критически важные системы обеспечения. По его словам, аварийные и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы быстро восстановить подачу электроэнергии, тепла и воды. Информацию о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняют.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/RBC_ua_news/173539
Теги:

Новости

Все новости