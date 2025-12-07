Будет ли больше отключений зимой: ответ главы «Укрэнерго»

В Украине ожидаются жесткие морозы, однако графики почасовых отключений электроэнергии, вероятно, не будут усиливать. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко. По его словам, даже при низких температурах ситуация с нагрузкой на энергосистему должна остаться контролируемой. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отключение света в Украине зимой

Зайченко пояснил, что со снижением температуры растет потребление электроэнергии, однако одновременно увеличивается и заложена в систему нагрузка, которая уже учтена под действующие графики отключений. Поэтому оснований для перехода на более строгий режим пока не видят.

В Укрэнерго отмечают, что действующий формат отключений позволяет сбалансировать систему даже в пиковые периоды холодов, и текущий уровень ограничений должен сохраниться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская армия нанесла по Кременчугу Полтавской области мощный комбинированный удар, использовав одновременно ударные дроны и ракеты, среди которых, по предварительным данным Воздушных сил, могли быть и "Кинжалы". Воздушная тревога сопровождалась сообщениями об активной работе ПВО и приближении нескольких групп БПЛА.

Местные СМИ, в частности "Телеграф", подтвердили серию взрывов в городе и зафиксировали масштабные перебои в работе инфраструктуры. В части районов исчезли свет, вода и тепло. Мэр Виталий Малецкий сообщил, что удар пришелся по объектам инфраструктуры, из-за чего пострадали критически важные системы обеспечения. По его словам, аварийные и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы быстро восстановить подачу электроэнергии, тепла и воды. Информацию о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняют.

