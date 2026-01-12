Это просто невыносимо: с каким призывом к России обратился Папа Римский

Папа Римский Лев XIV обратился с призывом к России прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, отметив гуманитарные последствия для мирного населения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикацию Папы Римского Льва XIV в соцсети Х.

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

Понтифик подчеркнул, что новые удары наносят значительный ущерб гражданам, особенно в условиях понижения температуры и возросшей потребности в электро- и теплоснабжении.

"В Украине новые серьезные атаки на энергетическую инфраструктуру в условиях усиления холодов наносят значительный ущерб гражданскому населению. Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира", – отметил Папа Римский.

Стоит отметить, глава Католической церкви уже не впервые публично высказывается по поводу войны в Украине, регулярно акцентируя внимание на гуманитарных последствиях и необходимости защиты мирных жителей. Он подчеркивает важность прекращения насилия и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Папа Римский Лев XIV в рождественском обращении вспомнил о войне в Украине: к чему призывал понтифик.

Также издание "Комментарии" сообщало – если в Украине температура воздуха значительно снизится на несколько дней, ситуация с отключением света может значительно ухудшиться.

В длительный период морозов могут действовать как аварийные, так и почасовые отключения электроэнергии во всех регионах страны, заявил в эфире телемарафона председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.



