logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это просто невыносимо: с каким призывом к России обратился Папа Римский
commentss НОВОСТИ Все новости

Это просто невыносимо: с каким призывом к России обратился Папа Римский

Папа Римский обратился к России с призывом остановить удары по инфраструктуре Украины

12 января 2026, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Папа Римский Лев XIV обратился с призывом к России прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, отметив гуманитарные последствия для мирного населения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикацию Папы Римского Льва XIV в соцсети Х.

Это просто невыносимо: с каким призывом к России обратился Папа Римский

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

Понтифик подчеркнул, что новые удары наносят значительный ущерб гражданам, особенно в условиях понижения температуры и возросшей потребности в электро- и теплоснабжении.

"В Украине новые серьезные атаки на энергетическую инфраструктуру в условиях усиления холодов наносят значительный ущерб гражданскому населению. Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира", – отметил Папа Римский.

Стоит отметить, глава Католической церкви уже не впервые публично высказывается по поводу войны в Украине, регулярно акцентируя внимание на гуманитарных последствиях и необходимости защиты мирных жителей. Он подчеркивает важность прекращения насилия и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Папа Римский Лев XIV в рождественском обращении вспомнил о войне в Украине: к чему призывал понтифик.

Также издание "Комментарии" сообщало – если в Украине температура воздуха значительно снизится на несколько дней, ситуация с отключением света может значительно ухудшиться.

В длительный период морозов могут действовать как аварийные, так и почасовые отключения электроэнергии во всех регионах страны, заявил в эфире телемарафона председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/pontifex/status/2010344694736425224
Теги:

Новости

Все новости