Папа Римский Лев XIV сделал громкое заявление об искусственном интеллекте

Папа Римский Лев XIV обратился к верующим с предостережением об опасностях, которые может нести чрезмерное использование искусственного интеллекта.

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

Понтифик призвал не разрешать технологиям вытеснять живое человеческое общение. Об этом пишет издание The Hill.

В послании по случаю 60-го Всемирного дня социальных коммуникаций понтифик подчеркнул, что технический прогресс должен оставаться инструментом на службе человека, а не превращаться в его замену.

"Не отказывайтесь от своей способности критически мыслить и не позволяйте искусственному интеллекту заменять человеческие отношения", — подчеркнул Лев XIV.

Издание напоминает, что после своего избрания в мае 2025 года родившийся в Чикаго Папа уже заявлял, что этические вызовы, связанные с развитием ИИ, станут одним из ключевых направлений его понтификата.

В обращении он также отметил, что сохранение "человеческих лиц и голосов" означает сохранение образа Божия в каждом человеке — как знака неизменной Божьей любви.

Понтифик предупредил, что технологии, способные воспроизводить голоса, мимику, манеру мышления и даже эмоции могут проникать в самую интимную сферу — пространство межличностных отношений.

По его словам, восприятие искусственного интеллекта как универсального советчика или "всезнающего друга" чревато ослаблением аналитических и творческих способностей человека.

Отдельную опасность, по мнению Папы, представляет замена живого общения чатами, которые всегда доступны и демонстрируют "искусственное радушие". Это может привести к тому, что технологии станут формировать эмоциональное состояние людей и вмешиваться в сферу личной близости.

"Поскольку чатботы чрезмерно "ласковы", а также всегда присутствуют на месте и доступны, они могут стать скрытыми архитекторами наших эмоциональных состояний и, таким образом, вторгнуться и занять нашу сферу близости", — добавил Лев XIV.

