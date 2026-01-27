logo

Папа Римский Лев XIV сделал громкое заявление об искусственном интеллекте
Папа Римский Лев XIV сделал громкое заявление об искусственном интеллекте

Лев XIV призвал не разрешать искусственному интеллекту заменять человеческие отношения

27 января 2026, 18:05
Автор:
Маламура Сергій

Папа Римский Лев XIV обратился к верующим с предостережением об опасностях, которые может нести чрезмерное использование искусственного интеллекта.

Папа Римский Лев XIV сделал громкое заявление об искусственном интеллекте

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

Понтифик призвал не разрешать технологиям вытеснять живое человеческое общение. Об этом пишет издание The Hill.

В послании по случаю 60-го Всемирного дня социальных коммуникаций понтифик подчеркнул, что технический прогресс должен оставаться инструментом на службе человека, а не превращаться в его замену.

"Не отказывайтесь от своей способности критически мыслить и не позволяйте искусственному интеллекту заменять человеческие отношения", — подчеркнул Лев XIV.

Издание напоминает, что после своего избрания в мае 2025 года родившийся в Чикаго Папа уже заявлял, что этические вызовы, связанные с развитием ИИ, станут одним из ключевых направлений его понтификата.

В обращении он также отметил, что сохранение "человеческих лиц и голосов" означает сохранение образа Божия в каждом человеке — как знака неизменной Божьей любви.

Понтифик предупредил, что технологии, способные воспроизводить голоса, мимику, манеру мышления и даже эмоции могут проникать в самую интимную сферу — пространство межличностных отношений.

По его словам, восприятие искусственного интеллекта как универсального советчика или "всезнающего друга" чревато ослаблением аналитических и творческих способностей человека.

Отдельную опасность, по мнению Папы, представляет замена живого общения чатами, которые всегда доступны и демонстрируют "искусственное радушие". Это может привести к тому, что технологии станут формировать эмоциональное состояние людей и вмешиваться в сферу личной близости.

"Поскольку чатботы чрезмерно "ласковы", а также всегда присутствуют на месте и доступны, они могут стать скрытыми архитекторами наших эмоциональных состояний и, таким образом, вторгнуться и занять нашу сферу близости", — добавил Лев XIV.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Папа Римский Лев XIV обратился с призывом к России прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, отметив гуманитарные последствия для мирного населения. Понтифик подчеркнул, что новые удары наносят значительный ущерб гражданам, особенно в условиях снижения температуры и потребности в электро- и теплоснабжении.



Источник: https://thehill.com/policy/technology/5707596-pope-leo-artificial-intelligence-chatbots-affection-warning/
