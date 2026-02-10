Від стресу та страху: Папа Римський відправив до України цікавий вантаж

Папа Римський Лев XIV висловив солідарність з Україною, розуміючи загрозу від морозної зими та наслідків війни, організувавши передачу гуманітарної допомоги. Йдеться про генератори, ліки та продовольство. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Vatican News.

Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

Понтифік розповів, що до України було направлено три вантажівки з 80 електрогенераторами, які вже прибули на місце. Вважається, що допомога має підтримати населення в умовах сильних морозів і пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Генератори призначені для пунктів обігріву та укриттів, де люди змушені перебувати через перебої з електропостачанням. За даними Ватикану, в Україні в цей період фіксувалися нічні морози до -15 градусів, а вдень температура знижувалася до -10…-12 градусів. Завдяки генераторам у таких місцях також зможуть організовувати приготування гарячої їжі.

Разом із генераторами в Україну доставили тисячі одиниць медикаментів, зокрема антибіотики, протизапальні препарати, харчові добавки та мелатонін, який допомагає людям, що перебувають у постійному стресі та тривозі, покращити сон.

Гуманітарний вантаж вирушив із Базиліки святої Софії в Римі, яка є духовним осередком українців в Італії, та був доставлений, зокрема, до Києва і Фастова, районів, що зазнали значних руйнувань внаслідок нещодавніх атак.

Завантажується ще одна вантажівка з ліками та продуктами харчування. Після прибуття допомогу розподілятимуть через мережу парафій у різних дієцезіях України.

