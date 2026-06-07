На Заході заявили про злам на війні в Україні: що відбувається на фронті

Темпи російського наступу в Україні поступово знижуються, тоді як Сили оборони України демонструють здатність проводити контратаки та відновлювати контроль над окремими територіями. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який був опублікований 6 червня 2026 року.

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW зазначають, що загальна ефективність російських військ на полі бою зменшується, попри активне використання різних методів наступу та спроби утримувати ініціативу. За даними українських джерел, на які посилається Інституту вивчення війни, у травні 2026 року українські сили відновили контроль або знищили російські диверсійні групи на площі близько 250 квадратних кілометрів. Водночас російська армія за той самий період змогла захопити близько 130 квадратних кілометрів.

За оцінками американської установи, подібна тенденція простежувалася і раніше. У квітні українські війська звільнили або зачистили близько 80 квадратних кілометрів, тоді як російські сили просунулися на 150-160 квадратних кілометрів. Таким чином, динаміка поступово зміщується, попри різні методології підрахунку.

В ISW підкреслюють, що різні аналітичні підходи можуть давати різні цифри. Зокрема, сам інститут оцінює, що в травні російські війська змогли захопити або просунутися приблизно на 40 квадратних кілометрів. Однак без урахування "зон проникнення" росіяни втратили контроль над близько 280 квадратними кілометрами території.

Аналітики пояснюють, що "зони проникнення" — це ділянки, де можуть діяти невеликі групи військових без встановлення повноцінного контролю. У сучасних умовах, коли фронт стає більш фрагментованим, а дрони формують розширену "зону ураження", точна оцінка змін на лінії бойового зіткнення ускладнюється.

Попри розбіжності в методологіях, експерти сходяться в одному: загальна картина свідчить про уповільнення російського наступу та зростання здатності України утримувати й локально відновлювати позиції.

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