На Западе заявили об изломе на войне в Украине: что происходит на фронте

Темпы российского наступления в Украине постепенно снижаются, в то время как Силы обороны Украины демонстрируют способность проводить контратаки и восстанавливать контроль над отдельными территориями. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 6 июня 2026 года.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, что общая эффективность российских войск на поле боя уменьшается, несмотря на активное использование различных методов наступления и попыток удерживать инициативу. По данным украинских источников, на которые ссылается Институт изучения войны, в мае 2026 года украинские силы возобновили контроль или уничтожили российские диверсионные группы на площади около 250 квадратных километров. В то же время, российская армия за тот же период смогла захватить около 130 квадратных километров.

По оценкам американского учреждения, подобная тенденция наблюдалась и раньше. В апреле украинские войска освободили или зачистили около 80 квадратных километров, в то время как российские силы продвинулись на 150-160 квадратных километров. Таким образом, динамика постепенно смещается, несмотря на разные методологии подсчета.

В ISW подчеркивают, что разные аналитические подходы могут давать разные цифры. В частности, сам институт оценивает, что в мае русские войска смогли захватить либо продвинуться приблизительно на 40 квадратных км. Однако без учета "зон проникновения" россияне лишились контроля над около 280 квадратными километрами территории.

Аналитики объясняют, что "зоны проникновения" – это участки, где могут действовать небольшие группы военных без установления полноценного контроля. В современных условиях, когда фронт становится более фрагментированным, а дроны формируют расширенную "зону поражения", точная оценка изменений на линии боевого столкновения усложняется.

Несмотря на разногласия в методологиях, эксперты сходятся в одном: общая картина свидетельствует о замедлении российского наступления и росте способности Украины удерживать и локально восстанавливать позиции.

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