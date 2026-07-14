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На Заході заявили про вирок для Путіна: що з Росією роблять українські дрони

Українські далекобійні дрони почали досягати Сибіру, а Росія не маю достатньо засобів ППО для їх збиття.

14 липня 2026, 08:50
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Slava Kot

Українські далекобійні безпілотники кардинально змінюють правила війни та ставлять під сумнів здатність Росії захистити власну територію. Після удару по Омському нафтопереробному заводу, розташованому за понад 2400 кілометрів від України, західні аналітики заявили, що система протиповітряної оборони РФ стикається з проблемою, яку практично неможливо швидко вирішити.

На Заході заявили про вирок для Путіна: що з Росією роблять українські дрони

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише The Telegraph, атака на Омський НПЗ стала найдальшим підтвердженим ударом українських сил по російській території. Безпілотники подолали понад 2400 кілометрів і перебували в польоті більше 12 годин, чим продемонстрували, що навіть об'єкти у Сибіру більше не можна вважати недосяжними.

"Україна тепер може загрожувати нафтопереробним заводам та інфраструктурі по всій Сибіру, а також військовим базам і найбільшому в Росії терміналу скрапленого природного газу. У результаті Володимир Путін змушений шукати способи приховати сотні нових цілей, що посилює тиск на обмежені запаси засобів ППО та повільно працюючі ланцюги постачання", – йдеться в статті.

За оцінкою британського видання, це означає, що Кремль змушений розтягувати систему ППО на величезній території країни. Водночас Росія фізично не здатна прикрити всі нафтопереробні заводи, енергетичну інфраструктуру, військові бази та логістичні об'єкти.

"Це досить показовий приклад нинішньої системи ППО Росії. Схоже, вони приділяють величезну увагу Москві та, можливо, Санкт-Петербургу. Але якщо ці українські безпілотники зможуть прорватися через першу лінію оборони, то за нею практично ніщо не зможе їх зупинити", – заявив військовий експерт Кайл Глен.

Аналітики наголошують, що російська система ППО створювалася насамперед для протидії літакам НАТО та балістичним ракетам, а не дешевим безпілотникам, які летять на малій висоті та мають мінімальну радіолокаційну помітність. Як наслідок, Путін обіцяв будувати більше систем ППО по всій країні, аби протидіяти атакам України.

Однак науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб Томас Вітінгтон зауважує, що кожна додаткова система, яка захищає тилові регіони, означає менше озброєння для фронту, а також потребує більше коштів, компонентів та промислових потужностей. Як наслідок Путін опинився у безвихідній ситуацію та усе більше втрачає можливість захистити РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін відреагував на удари вглиб РФ та назвав, якою буде відповідь Москви.

Також "Коментарі" писали, що після атаки дронів горить гігантський НПЗ РФ.



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Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/07/13/ukrainian-long-range-drones-stretching-russia-air-defences/
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