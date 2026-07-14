На Западе заявили о приговоре для Путина: что с Россией делают украинские дроны

Украинские дальнобойные беспилотники кардинально изменяют правила войны и подвергают сомнению способность России защитить собственную территорию. После удара по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в более чем 2400 километрах от Украины, западные аналитики заявили, что система противовоздушной обороны РФ сталкивается с проблемой, которую практически невозможно быстро решить.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет The Telegraph, атака на Омский НПЗ стала дальнейшим подтвержденным ударом украинских сил по российской территории. Беспилотники прошли более 2400 километров и находились в полете более 12 часов, чем продемонстрировали, что даже объекты в Сибири больше нельзя считать недостижимыми.

"Украина теперь может угрожать нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктуре по всей Сибири, а также военным базам и крупнейшему в России терминалу сжиженного природного газа. В результате Владимир Путин вынужден искать способы скрыть сотни новых целей, что усиливает давление на ограниченные запасы средств ПВО и медленно работающие цепи поставок", – говорится в статье.

По оценке британского издания это означает, что Кремль вынужден растягивать систему ПВО на огромной территории страны. В то же время, Россия физически не способна прикрыть все нефтеперерабатывающие заводы, энергетическую инфраструктуру, военные базы и логистические объекты.

"Это достаточно показательный пример нынешней системы ПВО России. Похоже, они уделяют огромное внимание Москве и, возможно, Санкт-Петербургу. Но если эти украинские беспилотники смогут прорваться через первую линию обороны, то за ней практически ничто не сможет остановить их", — заявил военный эксперт Кайл Глен.

Аналитики подчеркивают, что российская система ПВО создавалась, прежде всего, для противодействия самолетам НАТО и баллистическим ракетам, а не дешевым беспилотникам, летящим на малой высоте и имеющим минимальную радиолокационную заметность. Как следствие, Путин обещал строить больше систем ПВО по всей стране, чтобы противодействовать атакам Украины.

Однако научный сотрудник Королевского института объединенных служб Томас Виттингтон отмечает, что каждая дополнительная система, защищающая тыловые регионы, означает меньшее вооружение для фронта, а также больше выделенных средств, компонентов и промышленных мощностей. Как следствие, Путин оказался в безвыходной ситуации и все больше теряет возможность защитить РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин отреагировал на удары вглубь РФ и назвал, каким будет ответ Москвы.

Также "Комментарии" писали, что после атаки дронов горит гигантский НПЗ РФ.