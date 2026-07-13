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Путін відреагував на удари вглиб РФ: назвав, якою буде відповідь Москви

Путін відреагував на удари по Росії та пригрозив Україні новими обстрілами.

13 липня 2026, 17:25
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Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін виступив з черговими погрозами на адресу України. Очільник Кремля заявив, що Росія відповідатиме на українські атаки по своїй території "дзеркально", але "в кілька разів потужніше". Разом з тим, Путін визнав, що удари ЗСУ створюють проблеми для РФ.

Путін відреагував на удари вглиб РФ: назвав, якою буде відповідь Москви

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін на виставці проєктів "Загальноросійського народного фронту" відреагував на українські атаки вглиб РФ. За словами кремлівського диктатора, будь-які удари по території Росії нібито матимуть жорстку відповідь з боку російської армії. Також Путін стверджує, що масштаб таких ударів по Україні лише зростатиме.

"Наші відповіді завжди будуть дзеркальними. Куди б вони не намагалися завдавати ударів на території РФ, ми відповідатимемо дзеркально, тільки в кілька разів потужніше. Противник це відчуватиме. Уже відчуває, сподіваюся. І відчуватиме це надалі з наростаючим масштабом", — сказав російський диктатор.

Також очільник Кремля визнав, що українські удари по НПЗ створюють проблеми для Росії.

"У нас базова основа енергетики у Росії дуже потужна, надійна. Дії ЗСУ створюють певні проблеми з нафтопродуктами в Росії, але ситуація поступово виправлятиметься", — пообіцяв Путін.

Путін також додав, що доручив військовому командуванню продовжувати удари по військових об'єктах України. На цьому тлі російські війська практично щодня здійснюють масовані атаки з застосуванням ракет і дронів по українських містах влучаючи по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях та школах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін розповів, чи готова Росія зупинити війну проти України.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський реагуючи на чергову  масовану атаку по Україні з влучанням по цивільних об'єктах заявив, що "керівництво РФ зійшло з розуму".



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