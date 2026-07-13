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Путин отреагировал на удары вглубь РФ: назвал, каким будет ответ Москвы

Путин отреагировал на удары по России и пригрозил Украине новыми обстрелами.

13 июля 2026, 17:25
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин выступил с очередными угрозами в адрес Украины. Глава Кремля заявил, что Россия будет отвечать на украинские атаки по своей территории "зеркально", но "в несколько раз мощнее". Вместе с тем Путин признал, что удары ВСУ создают проблемы для РФ.

Путин отреагировал на удары вглубь РФ: назвал, каким будет ответ Москвы

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин на выставке проектов "Общероссийского народного фронта" отреагировал на украинские атаки в глубь РФ. По словам кремлевского диктатора, любые удары по территории России будут якобы жестким ответом со стороны российской армии. Также Путин утверждает, что масштаб таких ударов по Украине будет только расти.

"Наши ответы всегда будут зеркальными. Куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник это будет чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет это чувствовать в дальнейшем с нарастающим масштабом", — сказал российский диктатор.

Также глава Кремля признал, что украинские удары по НПЗ создают проблемы России.

"У нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация будет постепенно исправляться", — пообещал Путин.

Путин также добавил, что поручил военному командованию продолжать удары по военным объектам Украины. На этом фоне российские войска практически ежедневно совершают массированные атаки с применением ракет и дронов по украинским городам, попадая по гражданской инфраструктуре, жилым домам, больницам и школам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, готова ли Россия остановить войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский реагируя на очередную массированную атаку по Украине с попаданием по гражданским объектам заявил, что "руководство РФ сошло с ума".



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